Was ein Dutzend Alpakas beim Gruppendating bringen, und was nicht

Oberdorf Tierisches Gruppendating in Nidwalden: Was dabei ein Dutzend Alpakas bringen – und was nicht Der Datinganbieter Noii hat in Oberdorf zu einem speziellen Anlass eingeladen. Dabei lernte man nicht nur andere Menschen besser kennen, sondern auch Tiere. Lucien Rahm 02.07.2022, 05.00 Uhr

Für Ärger könnten sie möglicherweise auch kurz gesorgt haben, die rund 20 Geschöpfe, die kürzlich an einem Samstagvormittag den Verkehr auf der Wilgass in Oberdorf behinderten. Offenbar sorgten sie aber noch mehr für Verwunderung und Belustigung, wie gezückte Handys und grinsende Gesichter passierender Autolenker und Jogger nahelegten.

Bei den rund 20 Geschöpfen handelte es sich zur einen Hälfte um menschliche Wesen, zur anderen um tierische. Der Zweck ihres etwa eineinhalbstündigen Spaziergangs: die Menschen einander näherzubringen. Idealerweise derart nahe, dass es zwischen ihnen funkt. Helfen sollten dabei die Tiere: Alpakas, von denen allen Teilnehmenden eines an die Hand gegeben wurde.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Spaziergangs mit den Alpakas. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 11. Juni 2022)

Zürichlastige Auswahl

Fünf Frauen und sechs Männer, alleinstehend und etwa in den 30ern, waren also nach Nidwalden gekommen, um hier möglicherweise ihr Liebesglück zu finden. Wobei «hier» wirklich nur vorübergehend galt. Aus Nidwalden stammte keine der paarungswilligen Personen. Der Grossteil kam aus Zürich und Umgebung, zwei der Damen – sowie der ebenfalls teilnehmende Verfasser dieses Artikels – waren aus Luzern angereist. Der Möglichkeit, Singles aus der eigenen Umgebung zu treffen, waren zumindest für Letztere somit Grenzen gesetzt.

Anderen Grenzen versuchte man mit den Alpakas entgegenzuwirken. Als eine Art «Eisbrecher» hätten sie den Singles den Kontakt untereinander erleichtern sollen. Das taten sie zunächst auch. Sätze wie «Ist deines auch so stur?» oder «Hast du auch sonst mit Tieren zu tun?» oder dergleichen boten sich den Teilnehmenden an, um ins Gespräch einzusteigen.

Eine der Teilnehmerinnen entpuppte sich im Dialog denn auch tatsächlich als grössere Tierfreundin. Das hänge mit ihrer Kindheit zusammen, die sie auf dem elterlichen Bauernhof in Deutschland verbringen durfte, erzählte sie im Zwiegespräch. Gar ein Rüebli zauberte die Personalverantwortliche aus Zürich aus ihrer Handtasche, um es ihrem Alpaka zu verfüttern.

Ebenfalls sehr tierlieb wirkte die teilnehmende Juristin, die auch aus dem Raum Zürich nach Oberdorf gekommen war. Noch mehr Interesse schien sie aber für den Bereich Film aufbringen zu können. Netflix-Inhalte bildeten den Schwerpunkt der Unterhaltung mit ihr. Zu erfahren war unter anderem, dass Filme, in denen aggressive, ausserirdische Wesen vorkommen, weniger ihr Ding sind.

Redaktor Lucien Rahm im Gespräch mit einer Teilnehmerin. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 11. Juni 2022)

Tiere ziehen Aufmerksamkeit auf sich

Auch andere ungewohnte Wesen wurden irgendwann etwas störend. Die Alpakas konnten ihrer Rolle als Gesprächsförderer nach der Startphase nicht mehr immer gerecht werden und lenkten gar ab, wenn man mit seinem Gegenüber gerade eine spannende Stelle der Unterhaltung erreicht gehabt hätte.

Statt sich voll auf seine Gesprächspartnerin konzentrieren zu können, zog das Tier die Aufmerksamkeit hin und wieder buchstäblich auf sich. Dies, indem es zum Beispiel zu einem kurzen Sprint ansetzte...

Alpaka-Spaziergang in Oberdorf: Statt zu daten, musste auch ab und zu gesprintet werden. Urs Hanhart / Nidwaldner Zeitung

Der Mensch am anderen Ende der Leine bewegte sich dann ebenfalls gleich ein bisschen schneller – und die Distanz zwischen den Gesprächspartnern nahm vorübergehend zu.

Ebenfalls nicht ganz einfach mit Alpaka an der Hand: andere Personen mit Alpaka an der Hand zu überholen. Da die Tiere durchaus einen eigenen Willen haben, lässt sich ihr Tempo nicht beliebig bestimmen. Mit anderen Personen als jenen in der unmittelbaren Umgebung einen Schwatz zu halten, hätte also einen besonderen Effort verlangt, auf den man dann vielleicht auch verzichtete.

Sechs Personen wollen sich näher kennen lernen

Zwar kam von der Vertreterin der Zürcher Veranstalterfirma Noii durchaus mal das Kommando, man solle sich doch jetzt mal zu jemandem begeben, mit dem man noch nicht das Vergnügen hatte. Jede Person des anderen Geschlechts kennen zu lernen, lag damit aber dennoch nicht drin. Wer dies sicherstellen möchte, dem ist mit einem Speeddating gedient, bei welchem man mit jeder Person mehrere Minuten lang reden darf (solche bietet Noii auf seiner Website jeden Montag in Videochat-Form an).

Dennoch: Immerhin drei sogenannte Matches gab es nach dem Alpaka-Event, wie Noii mitteilt. Sechs Personen haben im Anschluss also bei der «Nachbefragung» via Internet übereinstimmend angegeben, sich nochmals begegnen zu wollen, wonach ihnen Noii die nötigen Kontaktdaten hat zukommen lassen.

Ein weiteres Alpaka-Dating sei derzeit nicht geplant, wie es heisst. Im August soll es in der Zentralschweiz aber neue Datinganlässe geben. Welche Tiere oder Umstände dann das Liebesglück junger Menschen fördern sollen, darauf soll man noch gespannt sein.

