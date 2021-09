Methanausstoss reduzieren: Kühe sollen Algen fressen

Klimaschutz «Kühe sollten Algen fressen, weil sie dann weniger Methan ausstossen» Die Alpen sind vom Klimawandel doppelt so stark betroffen wie andere Regionen. Die Stiftung Lebensraum Gebirge informiert darüber, wie man die Herausforderung meistern kann. Kühe etwa sind der Hauptverursacher für Kohlendioxid-Emissionen in der Landwirtschaft. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 01.09.2021, 16.17 Uhr

Ein Dörfchen mit mediterranem Flair, rundherum Stechpalmen an heissen

Stränden und Kastanienwälder, die an steilen Hängen gedeihen – die Szene beschreibt keineswegs eine Ortschaft im Süden, sondern die Zentralschweiz im Jahr 2030.

Dominik Galliker an der Academia Engelberg eröffnet die Konferenz. Bild: PD

«Nördlich der Alpen entsteht in den nächsten Jahrzehnten ein Klima, wie wir es aus dem Tessin kennen»,

sagt Dominik Galliker, Präsident der Stiftung Lebensraum Gebirge. Die Stiftung setzt sich mit dem Klimawandel im Gebirge auseinander.

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen geht aktuell davon aus, dass sich die Erde bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen wird. «In den Alpen wird sich das Klima aber doppelt so stark erhitzen als im globalen Schnitt», sagt Galliker. Er ist Doktor der Physik und ehemaliger Direktionspräsident der Suva. Der Grund liege in der besonderen Beschaffenheit von Topografie und Geologie in den Bergtälern. Parallel sollen wegen des Tauens von Permafrost ab 2500 Meter über Meer Murgänge zunehmen. Immerhin: Zumindest bis 2050 ist die Wasserversorgung in den Bergen gewährleistet, wie ein Blick in die Angaben der Website lebensraum-gebirge.ch zeigt.

Bereits heute müssen Skipisten häufig beschneit werden. Bild: PD

Klimaprojekte lokal umsetzen

Gegründet wurde die Stiftung Lebensraum Gebirge 1995 im ansehnlichen

Herrenhaus Grafenort bei Engelberg. «Wir haben uns gedacht, dass es

nicht viel bringt, wenn Politiker in New York tolle Projekte beschliessen. Diese müssen nämlich lokal umgesetzt werden», sagt Galliker. Mit der Stiftung kooperieren bislang Engelberg, Wolfenschiessen und Kerns, auch Attinghausen soll gewonnen werden. «Unser Ziel ist es, uns um die Gemeinden zu kümmern, die 15 Kilometer rund um den Titlis gelegen sind.»

Die Podien in den Gemeinden waren bislang gut besucht. «Es kamen jeweils über 100 Leute an die Veranstaltung.» Dann kam Corona. «Seit Ende August konnten wir die Veranstaltungen in kleinem Rahmen wieder aufnehmen» (siehe Hinweis am Schluss des Artikels). Diese drehen sich um Klimarisiken in den Alpen, Gebirgswälder oder auch die Biodiversität. Vor allem aber sollen Lösungen für die Bevölkerung im Berggebiet erarbeitet werden.

Solar und Wasserkraft als Silberstreifen am Horizont

Die Landbevölkerung ist beispielsweise stärker auf das Auto angewiesen als die Stadtbevölkerung. Der Umstieg auf die Elektromobilität erfordert aber sehr viel Strom. Woher nimmt man den zusätzlichen Strom? «Ideal wäre es, wenn man die Schweiz mit Wasserkraft und Solar versorgen könnte», so Galliker. Bereits heute wird das Schweizer Stromnetz zu einem Viertel aus der Wasserkraft gespiesen. Die einzige Schwachstelle der Erneuerbaren sind derzeit noch die Speicherkapazitäten für den Winter. «Ich könnte mir vorstellen, dass grosse Wasserspeicherkraftwerke helfen könnten.» Aber lässt sich der Klimawandel überhaupt noch aufhalten?

Das freigelassene CO 2 bleibt mindestens 100 Jahre lang in der Luft

gebunden. «Die wieder sinkenden Temperaturen würden also erst in etwa

100 Jahren spürbar», so Galliker. Es gibt jedoch einen rascheren Weg

und der führt über die Landwirtschaft: «Zu 14 Prozent ist die Landwirtschaft Verursacher der inländischen Emissionen», so Galliker.

Die Zahl wurde vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) bestätigt. Und der Hauptverursacher in der Landwirtschaft sind die Kühe. Sie produzieren das aggressive Methan durch die Verdauung von Gras. Galliker verweist auf die spontane Entdeckung des Farmers Joe Dorgan aus Edward Island in Ostkanada. Dieser konnte es anfangs selbst kaum glauben. Aber seine Kühe, die in einer Koppel am ­Meeresufer weideten, gaben mehr Milch als alle anderen aus seinem Viehbestand. Zudem rülpsten und pupsten sie viel weniger als ihre Artgenossen.

Kühe spielen beim Umweltschutz eine wichtige Rolle. Bild: Anian Heierli (Arni, 19. Juli 2021)

Inzwischen haben Umweltwissenschafter festgestellt, dass dies an den Algen liegt, die sie fressen. Galliker betont:

«Kühe, die Algen statt Gras fressen, stossen massiv weniger Methan aus.»

In den Alpen haben harte Gräser wie die Leguminose einen ähnlichen Effekt. «Das Methan bleibt nur 30 Jahre in der Luft, durch eine Umstellung in der Landwirtschaft könnte man also schon früher einen positiven Beitrag auf die Temperaturen erzielen.»

Aber was ist mit China? «China tut bereits viel gegen den Klimawandel

und auch die USA sind wieder an Bord», so Galliker. Er ist überzeugt,

mit seinem Projekt einen positiven Beitrag gegen den Klimawandel in der

Schweiz leisten zu können.

Diese Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2021 führt die Stiftung Lebensraum Gebirge im Herrenhaus Grafenort bei Engelberg durch: Mittwoch, 22. September 2021: Schutzwald; Mittwoch, 10. September 2021: Biodiversität.