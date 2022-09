Nidwalden Wegen schwieriger Zusammenarbeit mit Geschäftsführerin? Alterswohnheim Buochs muss wieder neue Pflegeleitung suchen Im Alterswohnheim Buochs ist derzeit die Stelle der Bereichsleitung Pflege frei – zum vierten Mal innert neun Jahren. Für Insider kein Zufall: Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin sei nicht immer einfach. Diese verteidigt sich. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

«Wir suchen ab September oder nach Vereinbarung eine Bereichsleitung Pflege und Betreuung», heisst es in einem aktuellen Stelleninserat des Alterswohnheims Buochs. Vor nicht allzu langer Zeit war die Stelle bereits einmal ausgeschrieben. Und auch davor lag die letzte Neubesetzung nicht lange zurück. «Was mich ein wenig verwundert, sind die vielen Abgänge nach wenigen Dienstjahren. In den letzten neun Jahren wird diese Stelle schon zum vierten Mal neu ausgeschrieben», ist einem Leser aufgefallen.

Seinen Eindruck bestätigen auf Anfrage unserer Zeitung Personen, die Einblick in den Betrieb des Buochser Wohnheims erhalten haben. Es sei tatsächlich so, dass die Bereichsleiterinnen des Pflege- und Betreuungsbereiches nach vergleichsweise wenigen Jahren oder gar Monaten kündigen würden.

Gemäss Angaben dieser Personen, die lieber anonym bleiben möchten, würde die gleiche Position in vergleichbaren Einrichtungen in der Regel länger von derselben Person besetzt, je nachdem um die zehn Jahre lang. Warum verlassen die Pflegeleiterinnen in Buochs also den Betrieb jeweils schon relativ bald wieder?

Spielraum sei eingeschränkt

Der Grund wird von den angefragten Personen beim Führungsstil der Geschäftsführerin des Alterswohnheims Buochs gesehen. Die Zusammenarbeit sei demnach nicht immer einfach. So werde man als Pflegebereichsleitung stark kontrolliert und es gebe wenig Spielraum für eigenständiges Handeln. Ausserdem würden generell geltende Richtlinien nicht in allen drei Bereichen des Heims mit der gleichen Vehemenz durchgesetzt, wie es weiter heisst.

Das Alterswohnheim Buochs.

Zwar seien in der Vergangenheit durchaus auch Massnahmen ergriffen worden, welche eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführerin und der Bereichsleiterin Pflege zum Ziel hatten. Viel gebracht habe das jedoch nicht, lässt sich vernehmen. Ansonsten sei die Arbeit in der Pflegeleitung zwar anspruchsvoll, bereite aber viel Freude und sei daher nicht ausschlaggebend für die hohe Abgangsfrequenz.

Auch Angestellte und Bewohnende würden Wechsel bemerken

Für die rund 70 Pflegepersonen, die im Alterswohnheim angestellt sind, seien die häufigen Leitungswechsel nicht optimal. Unter ihnen herrsche eine gewisse Unsicherheit, und neue Leitungspersonen würden jeweils wieder neue Schwerpunkte setzen, an die sich das Personal wiederum anpassen müsse. In den Übergangsphasen würden die Teams manchmal monatelang durch eine Stellvertretung geführt. Für die Mitarbeitenden wäre mehr Kontinuität daher wünschenswert.

Die regelmässigen Wechsel hätten auch Auswirkungen auf die Qualität der Pflege, wie weiter zu hören ist. Der Pflegebereich könne sich dadurch schlechter entwickeln. Das würden auch die Bewohnenden und deren Angehörige feststellen.

Über der Geschäftsführung des Alterswohnheims Buochs steht ein Stiftungsratsausschuss. Auch mit diesem habe man die Situation angeschaut, heisst es weiter. Dieser habe sich jeweils hinter die Geschäftsführerin gestellt, weil es mit ihr auf der finanziellen Seite stimmen würde.

«Bei uns kann man nicht von einer hohen Fluktuation sprechen»

Wie beurteilt die Geschäftsführerin Sarah Frey selber die Situation? Auf Anfrage nimmt sie gemeinsam mit Sandra Hophan, Präsidentin des Stiftungsratsausschusses, schriftlich Stellung zum Thema.

Auf die Frage, warum die Stelle Bereichsleitung Pflege innerhalb von neun Jahren zum vierten Mal neu ausgeschrieben wird, schreiben die beiden: «Bei uns kann man nicht von einer hohen Fluktuation sprechen. Abgesehen von einer einzelnen Stelleninhaberin, die infolge Krankheit nach einem halben Jahr ausfiel, hatten wir in den letzten 15 Jahren drei Stelleninhaberinnen, die jeweils zwischen drei und sieben Jahren bei uns gearbeitet haben.» Die Fluktuationsrate liege im branchenüblichen Bereich und sei gesamtschweizerisch hoch.

Zur Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Bereichsleitung Pflege schreiben Hophan und Frey: «Im Alterswohnheim Buochs arbeiten wir mit Führungsgrundsätzen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Eine starke Führung bedingt die loyale Mitarbeit aller Beteiligten – insbesondere der Führungspersonen.»

Man würde die Führungsgrundsätze «regelmässig gemeinsam reflektieren» und setze sich dabei für die Weiterentwicklung des Alterswohnheims ein. «Dies bedingt selbstverständlich die Einhaltung geltender Richtlinien für alle gleichermassen. Wir machen damit gute Erfahrungen und haben auch gute Rückmeldungen der Führungspersonen.»

Strukturierte Organisation bringe Sicherheit während des Übergangs

Zu den Auswirkungen auf das Personal und die Pflegequalität heisst es zudem: «Es gibt und gab bei uns keine führungslosen Zustände. Ein Führungswechsel kann aber natürlich zu Veränderungen und Übergangslösungen führen. Dem sind wir uns bewusst.» Dies würde man auch mit den Mitarbeitenden thematisieren. Deren Rückmeldungen nehme man ernst und man reflektiere damit auch regelmässig die jeweilige Übergangslösung. «Wir führen einen sehr offenen Dialog und haben stets eine offene Tür für die Anliegen unserer Mitarbeitenden.»

Durch «eine strukturierte Organisation der Übergangslösung» mit klarer Aufgabenverteilung würden den Mitarbeitenden Ansprechpersonen vermittelt. So könne man ihnen Sicherheit geben, schreiben Hophan und Frey.

«Unsere Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrung, fundiertes Pflegefachwissen und hohe Sozialkompetenz. Damit sind die Pflege und Betreuung unserer Bewohnenden jederzeit und auf hohem Niveau sichergestellt.» Eine neue Leitungsperson bedeute stets ein Umgewöhnen, sei aber auch immer verbunden mit «Chancen, neuen Ideen und frischem Wind».

