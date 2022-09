Humorfestival Stans lacht startet am Mittwoch

Nidwalden Wer in Stans lacht, lacht am Besten Das hiesige Humorfestival setzt auf grosse Namen. Grössen aus der Schweizer Kabarett und Comedyszene geben sich die Ehre auf der Bühne des Kollegisaals Stans. 10.09.2022, 14.48 Uhr

Ohne Rolf. Bild: PD

Am kommenden Mittwoch startet das 18. Stans-Lacht-Humorfestival. Auf der Bühne wird es still sein. Auf leises Rascheln folgen herzhafte Lacher vom Publikum. Das für den Swiss Comedy Award nominierte Duo Ohne Rolf präsentiert sein neues Programm «Jenseitig» und nimmt sich mit absurder Komik den grossen Fragen des Lebens an.

Alles andere als still wird es am Donnerstag, wenn Peach Weber seine Gäxplosion zündet. Da weiss man, was man bekommt und der legendäre Musik-Komiker ist sich bewusst, dass er sich nicht neu erfinden muss, um sein Publikum zum Lachen zu bringen. Jedoch hat er angekündigt, auf dieser Tour ganz andere Socken zu tragen.

Barbara Hutzenlaub. Bild: PD

Weiter im Takt geht es am Freitag. Barbara Hutzenlaub ist als ehemaliges Mitglied der Acapickels weltbekannt in der Schweiz. Gemeinsam mit ihrer Musikerin Coco Chantal sprengt sie im Gegensatz zu Peach Weber ihre eigenen Grenzen. Mit süddeutschem Akzent, geölten Hüften und der Flöte im Anschlag macht sie sich auf den Weg nach Stans.

Am Samstag kommt zusammen, was zusammen gehört. Bereits zum dritten Mal präsentiert das Festival die Swiss Comedy Night. Live auf der Bühne stehen sechs der besten Schweizer Comedians, allen voran Helga Schneider, Stefan Büsser und Rob Spence. Durch den Abend führt einmal mehr Joël von Mutzenbecher und als Geheimtipp gehandelt ergänzen Christof Wolfisberg von Ohne Rolf und Nachwuchstalent Cenk die Show. Stand-Up Kabarett und Physical-Comedy treffen aufeinander, um ein weiteres Mal zu beweisen: Die Schweiz ist lustig wie noch nie.

Christof Wolfisberg. Bild: PD

Den krönenden Abschluss macht Mike Müller mit seinem neuen Stück «Erbsache». Natürlich spielt er wieder alle Rollen selber, wie man es aus seinem letzten Programm «Heute Gemeindeversammlung» kennt.

Einen Vorgeschmack auf Stans Lacht gibts am Samstag, 10. September, im Schweizer Fernsehen bei den Swiss Comedy Awards: Helga Schneider und Peach Weber stehen auf der Bühne. Stefan Büsser moderiert die Show und nominiert sind unter anderen Ohne Rolf und Cenk.

Noch gibt es für alle Vorstellungen Tickets, sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse. «Unser Publikum befindet sich offenbar zu einem grossen Teil noch im Corona-Schlaf. Wir hoffen sehr, noch einige wachrütteln zu können.», meint Veranstalter Albi Christen. Mal wieder so richtig Lachen hätten wir – gerade nach diesen zwei schwierigen Jahren – doch alle verdient. (pd)

Leseraktion 3 x 2 Tickets für Barbara Hutzenlaub zu gewinnen Für unsere Abonnenten verlosen wir 3-mal 2 Billette für das Programm Grenzenlos mit Barbara Hutzenlaub am Freitag, 16. September, 20 Uhr, im Kollegisaal Stans.

sekretariat@nidwaldnerzeitung.ch

Schreiben Sie bis Dienstagmittag, 13. September, 12 Uhr, eine E-Mail mit Ihrer Adresse und Telefonnummer. Wenn Sie gewonnen haben, werden Sie benachrichtigt.