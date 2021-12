Hergiswiler lässt sich zum Buchhändler ausbilden

Nidwalden Wie es diesen Hergiswiler für seine Ausbildung zum Buchhändler in den Kanton Zug verschlug Mauro Levis ist einer der wenigen Menschen – und Männer – die sich zum Buchhändler ausbilden lassen. Der Weg bis hierhin war für den 20-jährigen Hergiswiler lang und nicht immer einfach. Wohl auch deshalb, weil er erst sehr spät erfuhr, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Es gibt sie nicht oft, die männlichen Buchhändler. Aber sie sind noch da – oder auf dem Weg dazu. Einer davon ist der 20-jährige Mauro Levis aus Hergiswil. Vom Weihnachtsstress ist in seinem Lehrgeschäft um die Mittagszeit nicht viel zu spüren. Dass dies aber bloss die Ruhe vor dem Sturm ist, weiss der auszubildende Buchhändler bereits. Er kam über Umwege hierher, in den Bücher Balmer im Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen. Für ihn sei es schwierig gewesen, den richtigen Beruf zu finden. «Ich wollte irgendwie alles machen und irgendwie auch nichts», sagt Levis.

Der Hergiswiler Mauro Levis ist im ersten Lehrjahr in seiner Ausbildung zum Buchhändler. Bild: Kristina Gysi (Steinhausen, 10. Dezember 2021)

Nach der Oberstufe begann der Hergiswiler eine Lehre als Velomechaniker. Der Lehrvertrag wurde nach einem halben Jahr in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst. «Es war wirklich nichts für mich», so Levis. Darauf folgten die ersten Erfahrungen im Verkauf, ein fünfmonatiges Praktikum bei einem Schuh- und Sportfachgeschäft in Uri, danach ein Praktikum als Fachmann Kinderbetreuung und schliesslich ein neuer Lehrbeginn als Montage-Elektriker. Wieder Abbruch, der Beruf passe nicht zu ihm, hiess es seitens Lehrgeschäft. Ein weiterer Rückschlag für den jungen Mann.

Schliesslich begann er das 10. Schuljahr und setzte sich mit Hilfe eines Berufsberaters vertieft mit seinen Interessen auseinander. «Da hörte ich zum ersten Mal vom Beruf Buchhändler», so Levis. «Hätte ich schon früher davon gewusst, wäre ich wahrscheinlich schneller hier gelandet.» Ein dreimonatiges Praktikum in einer Luzerner Buchhandlung gab ihm die Gewissheit, nun endlich die richtige Nische auf dem Arbeitsmarkt gefunden zu haben. Im Sommer dieses Jahres begann er seine Lehre.

Der Buchhandel wird von Frauen dominiert

Rund 50 Minuten dauert seine Fahrt von Hergiswil nach Steinhausen. Zu dem Zeitpunkt, als er auf der Suche nach einer Lehrstelle war, wurde in keiner der beiden nennenswerten Nidwaldner Buchhandlungen – Bücher von Matt und Stocker – ein Lehrling gesucht. «Ich habe aber schon Schlimmeres erlebt, was den Arbeitsweg betrifft», so Levis. Trotzdem hätte er nichts dagegen, wenn es in Nidwalden mehr Buchhandlungen gäbe.

Länger als nach Steinhausen ist die Fahrt von Hergiswil nach Bern, in eine der zwei deutschsprachigen Buchhandelsschulen der Schweiz. Rund zwei Stunden dauert sein Schulweg an die Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern. Die Stundenpläne der Buchhändlerinnen und Buchhändler sind stramm gefüllt: Neben zwei branchenspezifischen Fächern werden Englisch, Französisch und Deutsch, Literaturkunde, Wirtschaft, Rechnungswesen, Recht und Informatik sowie Sport besucht. In seiner Klasse ist Levis einer von zwei jungen Männern. Stören täte ihn das aber nicht. «Ich komme mit allen gut klar, auch hier im Geschäft, in dem ich der einzige Mann bin.»

Er bringt Ruhe in die Buchhandlung

Carmen Wouters war bis vor kurzem selbst noch Lernende in derselben Buchhandlung. Jetzt arbeitet sie hier Teilzeit. «Mauro bringt auf jeden Fall frischen Wind hier rein», so Wouters. «Und er kennt sich in Bereichen aus, von denen wir Frauen im Laden nicht so viel verstehen.» Gerade, wenn es um Empfehlungen im Genre Fantasy geht, würde man des Öfteren den jungen Mann für Beratungen zur Hilfe ziehen.

So sieht das auch Levis’ Ausbildnerin Sina Tschirky: «Manga und Fantasy sind seine Fachbereiche, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden.» Für Tschirky ist es das dritte Mal, dass sie jemanden in diesem Beruf ausbildet. Nun zum ersten Mal einen jungen Mann. «Das ist schon eine Umstellung», so Tschirky. «Er kommuniziert weniger, man muss mehr nachhaken als ich mir das bisher gewohnt war.» Zugleich bringe er aber eine neue und wohltuende Ruhe in die Buchhandlung. Tschirky lacht und sagt: «Auch hier könnte ich mir eine Scheibe abschneiden.»

Er ist auch bei der Feuerwehr

Übrigens kann es sein, dass Levis plötzlich bei einem im Wohnzimmer steht. Zum Beispiel dann, wenn der Weihnachtsbaum Feuer gefangen hat. Wenn der Lernende nämlich nicht gerade Bücher über die Ladentheke schiebt oder selbst in eines vertieft ist, nimmt er seit gut einem Jahr bei den Übungen der Feuerwehr Hergiswil teil. Einen Einsatz hatte er bisher aber noch nicht.

«Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden. Oder, wie könnte es anders sein, mit dem Lesen.» Bevorzugt bei seinem Lieblingsort in Hergiswil, oberhalb der Acheregg Brücke auf dem Bänkli vor der Kirche Chäppili. «Von da aus hat man einen wunderschönen Ausblick über Stansstad und den See.» Bevor er diesen während der wärmeren Tage aber wieder geniessen kann, kommt zuerst der fordernde Weihnachtsverkauf. Wie kann man diesen als Kunden eigentlich erträglicher machen? Levis meint: «Einfach mit genügend Geduld.»

