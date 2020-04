Nidwalden will für 130'000 Franken Schutzmaterial kaufen Gesundheitseinrichtungen sind auf grosse Mengen von Schutzartikeln gegen das Coronavirus angewiesen. Nun kauft der Kanton ein. 08.04.2020, 14.18 Uhr

Nidwalden stockt den Vorrat an Schutzartikeln auf. Symbolbild: CH-Media

(pd/unp) Um für eine länger andauernde Coronapandemie gewappnet zu sein, hat der Regierungsrat einen Kredit von 130'000 Franken für zusätzliches Schutzmaterial bewilligt. Wie die Regierung mitteilt, werden damit in erster Linie Hygienemasken und Handschuhe in grosser Stückzahl erworben, daneben stehen Schutzanzüge und -brillen, Einwegschürzen und Desinfektionstücher auf der Beschaffungsliste. Sollte sich herausstellen, dass die Schätzungen zu tief angesetzt waren, wären weitere Mittel zu sprechen. Im umgekehrten Fall wird nicht gebrauchtes Material nach dem Ende der Pandemie in ein kantonales Lager überführt.