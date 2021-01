Härtefallregelung Nidwalden will krisengeschüttelte Unternehmen unterstützen Der Kanton Nidwalden machte sich beim Bund für die Unternehmen stark, die grosse finanzielle Verluste durch die Coronakrise erleiden. Er geht davon aus, dass der Bund die aktuell geltenden Massnahmen verlängern wird. Florian Pfister 12.01.2021, 15.43 Uhr

Der Kanton Nidwalden will rentable und von der Coronakrise stark getroffene Betriebe so weit wie möglich unterstützen. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung, nachdem ein Austausch zwischen einer Delegation des Regierungsrates und Vertretern von Gastro Nidwalden stattgefunden hat.

Nathalie Hoffmann ist Präsidentin von Gastro Nidwalden. Bild: Urs Hanhart

(18. November 2020)

Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, verwies auf die grosse Bedeutung, welche die Gastrobranche für den Kanton habe. Der Wirtschaftszweig sei ein wichtiger Arbeitgeber, bilde viele Lehrlinge aus und erfülle eine zentrale Funktion für das öffentliche Leben.

«Die Gastrobetriebe müssen sich nun unverschuldet verschulden lassen»

, lässt sich Hoffmann zitieren. «Entsprechend sollen die finanziellen Ausfälle entschädigt werden und zwar möglichst in Form von nicht rückzahlbaren Beiträgen.»

Hürde soll kleiner werden

Der Kanton Nidwalden gehe davon aus, dass der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch die aktuell geltenden Massnahmen bis Ende Februar verlängern wird. Der Gastroverband Nidwalden befürchtet, dass sehr viele Restaurants und Hotels die jetzigen Anforderungen des Härtefallprogramms teils knapp nicht erfüllen können. Dennoch würden auch sie grosse finanzielle Verluste erleiden.

Es hätte ein offener Austausch stattgefunden, der von beiden Seiten geschätzt wurde. «Ich habe Verständnis für die Ängste der Gastronomen und kann den enormen Druck, der auf ihnen lastet, nachvollziehen», lässt sich Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger zitieren. Er habe sich beim Bund dafür stark gemacht, dass die Hürde beim Umsatzrückgang, die zur Teilnahme am Härtefallprogramm berechtigt, gesenkt wird. Somit könnten mehr Unternehmen von einer finanziellen Unterstützung profitieren. «Wir setzen alles daran, dass Unternehmen, die vor der Krise rentabel gewesen sind, ihre Substanz in dieser schwierigen Phase aufrechterhalten können», so Filliger.