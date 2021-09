Covid-19 Nidwalden will weiter Gratistests Pro Person und Monat soll ein bestimmtes Kontingent an Antigen-Schnelltests gratis bleiben. Das fordert der Regierungsrat vom Bund. 28.09.2021, 18.23 Uhr

Der Kanton Nidwalden spricht sich in seiner Stellungnahme an den Bund zur Anpassung der Kostenübernahme von Covid-19-Tests dafür aus, dass pro Person und Monat ein bestimmtes Kontingent an Antigen-Schnelltests weiter gratis sein soll, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Regelung soll bis zum Ende der Zertifikatspflicht gelten.