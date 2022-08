Nidwalden Grünliberales Co-Präsidium: «Wir werden uns im Landrat nicht künstlich zurückhalten, sondern aktiv einbringen» Seit einem Jahr gibt es in Nidwalden eine grünliberale Partei. Bei den Wahlen haben sie bereits abgeräumt: fünf Sitze im Landrat und damit Fraktionsstärke. Zudem haben sie mit Peter Truttmann einen Regierungssitz erobert. Nun muss sich die Partei im politischen Alltag beweisen. Das Co-Präsidium Denise Weger und Matthias Christen zieht Bilanz des ersten Parteijahres. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.08.2022, 15.00 Uhr

Der Co-Präsident der Grünliberalen Partei Nidwalden Matthias Christen und Co-Präsidentin Denise Weger bei ihrer Reise nach Bern ins Bundeshaus. Bild: PD

Haben Sie den überwältigenden Wahlerfolg der GLP Nidwalden schon verdaut?

Denise Weger: Matthias Christen, Peter Truttmann und ich wurden Anfang Sommer von der nationalen GLP-Fraktion nach Bern ins Bundeshaus eingeladen. Erst da habe ich so richtig realisiert, was wir erreicht haben und was alles noch möglich ist. Das war ein toller Ausflug mit einem herzlichen Empfang. Es fühlt sich sehr gut an, was wir in einem Jahr bereits erreichen konnten.

Gab es schon mal eine GLP in einem anderen Kanton, die derart gut gestartet ist?

Matthias Christen: Dass auf Anhieb Fraktionsstärke erreicht wurde, gab es bereits – allerdings nicht in Kombination mit dem Einzug in die Regierung. Das ist für die GLP bisher schweizweit einmalig.

Drei Frauen, zwei Männer in der Fraktion. Da werden die anderen Parteien, die sich teils schwertun, wohl fast schon neidisch?

Weger: Ich bin stolz darauf, dass wir nicht nur in der Fraktion, sondern im ganzen Führungsgremium der Partei eine Balance haben. Es ist wichtig, dass auch die Anliegen der Frauen in die Politik und speziell ins Parlament getragen werden. Ausserdem ist es als Frau sehr angenehm, sich mit anderen Frauen über bestimmte Geschäfte austauschen zu können. Das bringt vielfältige Perspektiven ein, die für Konsenslösungen unverzichtbar sind.

Funktionieren nach dem ersten Jahr Ihre Strukturen – oder gibt es da noch zu tun?

Christen: Nach den Wahlen mussten wir uns neu organisieren. Jetzt geht es darum, die angepeilten Strukturen zu festigen und dafür die nötigen Ressourcen zu sichern. Dieser Prozess ist aus unserer Sicht normal. Als neu gegründete Partei haben wir auch den Vorteil, dass wir neue Strukturen von Zeit zu Zeit ausprobieren und uns entsprechend an neue Gegebenheiten anpassen können.

Was haben Sie in Ihrem ersten Jahr, abgesehen vom Wahlerfolg, schon erreichen können?

Weger: Wir haben die grünliberale Sichtweise über verschiedene Kanäle einfliessen lassen. So haben wir aktiv an der Meinungsbildung zu zahlreichen Geschäften im Kanton mitgewirkt, an Vernehmlassungen teilgenommen und uns meist hinter den Kulissen an Vorstössen im Parlament beteiligt. So sind wir auch Teil des Initiativkomitees der Klimainitiative, welche nächstes Jahr dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird.

Eine wichtige Verantwortung sind die Kommissionen. Sie sind in allen wichtigen vertreten. Wie schätzen Sie die Kommissionsarbeit ein?

Christen: Bevor die Geschäfte in den Landrat kommen, werden sie von den landrätlichen Kommissionen behandelt. Deshalb ist die Kommissionsarbeit für uns sehr wichtig. Da können wir Einfluss nehmen. Wir sind mit der Zuteilung sehr glücklich, da wir breit gefächert vertreten sind und unser Gedankengut entsprechend überall einbringen können.

Für die jeweiligen Mitglieder ist die Kommissionsarbeit aber eine rechte zusätzliche Belastung, insbesondere, wenn die Fraktion klein ist. Wie gehen Sie das in der GLP an?

Weger: Das ist in der Tat so. Die Kommissionsarbeit in den landrätlichen sowie in den regierungsrätlichen Kommissionen ist ziemlich aufwendig. Wir versuchen hier, unsere Mitglieder zu aktivieren, um uns bei dieser Arbeit zu unterstützen. Es wird sich nun in den nächsten Monaten zeigen, ob dieser Ansatz funktioniert, aber so ermöglichen wir es auch unseren Mitgliedern, sich aktiv in die kantonale Politik einzubringen.

Wie werden Sie im Landrat auftreten? Kann man sich eine gewisse Zurückhaltung, die von Neuen erwartet wird, als neue Fraktion überhaupt leisten?

Christen: Derzeit zeigt unsere Lernkurve noch ziemlich stark nach oben. Entsprechend müssen wir uns zuerst einmal im Politikbetrieb einfinden, aber wir erhalten viel Goodwill aus anderen Parteien bei unserer alltäglichen Arbeit. Selbstverständlich haben wir aber unsere grünliberale Einstellung, die wir ins Parlament tragen, und werden uns nicht künstlich zurückhalten, sondern aktiv bei der Gestaltung des Kantons einbringen. Ganz nach dem Motto «Im Herzen grün, im Denken liberal».

Was sind die wichtigsten Themen, welche die GLP in Nidwalden zuerst öffentlichkeitswirksam bewirtschaften wird?

Weger: Uns sind die Eindämmung des Klimawandels und somit der Erhalt unseres Lebensraumes und seiner Qualität hier in Nidwalden äusserst wichtig. Entsprechend werden wir uns natürlich für die Klimainitiative starkmachen. Zudem ist uns wichtig, dass gesellschaftsliberale Themen im Kanton angegangen werden. Es braucht beispielsweise dringend eine ganztägige ausserschulische Betreuung für Schulkinder in allen Gemeinden.

Die GLP Nidwalden ist furios gestartet. Wie will sie sich nun entwickeln?

Christen: Wir werden unsere Verantwortung wahrnehmen und uns für mehr Vielfalt im Kanton Nidwalden einsetzen. Diese Verantwortung wollen wir auch in den einzelnen Nidwaldner Gemeinden übernehmen und dort unsere grünliberalen Ideen einbringen. Somit steht für uns die Gründung von Ortsparteien in der nächsten Zeit an oberster Stelle und wir werden zukünftig aktiv an kommunalen Wahlen antreten.

