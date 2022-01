Beckenried: Einzige Nidwaldner Privatschule erfolgreich gestartet

Nidwalden «Zeyt ha» – der Name der Privatschule ist Programm Kleine, familiäre, individuelle Gruppen – das birgt Möglichkeiten, welche auch die beste Volksschule so nicht anbieten kann. In der einzigen Privatschule Nidwaldens können Kinder spielerisch, individuell und ohne Druck lernen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 17.01.2022, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir erleben eine familiäre Atmosphäre mit sieben ganz unterschiedlichen, altersdurchmischten Kindern und konnten wie erwünscht viele Fächer und Inhalte draussen in der Natur erfahren. Wir hatten einen richtig guten Start», erzählt Eveline Amstad voller Freude. Seit vergangenem August leitet die 45-Jährige die einzige Privatschule in Nidwalden. «Zeyt ha» ist in Beckenried und bietet an der oberen Allmend Platz für 10 Kinder. Der Name der Schule beinhaltet viel von ihrer Philosophie, dass Kinder im eigenen Tempo, spielerisch und ohne Druck lernen können.

Die Kinder der Privatschule lernen draussen: Forschen und erkunden von verschiedenen Steinen und Pflanzen mit der Lupe auf einer Exkursion in den Seelisberger Wald im Herbst 2021. Bild: PD

Bei «Zeyt ha» ist das oberste Ziel, auf die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. «Lernen geschieht überall. So werden an unserer Schule Inhalte aus den verschiedenen Fächern fliessend miteinander verknüpft», erklärt Eveline Amstad. Ein Unterschied zur Volksschule ist denn auch, dass es keine «Lektionswechsel» nach 45 Minuten gibt. Die Kinder sind mit selbst gewählten und somit individuell auf sie angepassten Lerninhalten unterwegs. Das Lernen geschieht spielerisch mit passendem (Natur-) Material, mit Konstruktions- und Lernspielen etc. «Die Kinder entwickeln im aktiven Tun Fähigkeiten und Fertigkeiten, Probleme zu lösen, Projekte zu planen und umzusetzen», erklärt Eveline Amstad.

Gemeinsame Aktivität zum Thema «Türme, Brücken und Statik». Bild: PD

Bei den Lerninhalten gelten dieselben Ziele wie bei der Volksschule

Die Nidwaldner Bildungsdirektion hat der Privatschule im vergangenen Jahr die Bewilligung erteilt, in den nächsten Wochen ist auch ein Besuch der Behörde angesagt. Denn bezüglich Lerninhalten gilt für «Zeyt ha» das Gleiche wie für die Volksschule. «Wir halten uns wie die öffentlichen Schulen an den Lehrplan 21, womit auch der problemlose Übertritt an die Oberstufe oder ans Gymnasium gewährleistet ist», betont die Schulleiterin. Was vom Lehrplan 21 vorgesehen ist, passt gut zur Grundidee der Schule:

«Die Schülerinnen und Schüler werden beim Aufbau von persönlichen Interessen, dem Vertiefen von individuellen Begabungen und in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit ermutigt, begleitet und unterstützt.»

Zudem sollen Lerngelegenheiten angeboten werden, die dem unterschiedlichen Lern- und Leistungsstand und der Verschiedenartigkeit der Kinder Rechnung tragen.

Sieben Lehrpersonen und Betreuende umfasst das Team der Beckenrieder Privatschule. Ab Sommer bietet Eveline Amstad eine Praktikumsstelle an. Die «Zeyt ha» bietet eine Tagesschulstruktur mit gemeinsamem Mittagessen an drei Schultagen. «Wir sind Lehrpersonen mit einem langjährigen Berufshintergrund und einem vielseitigen Erfahrungsschatz. Wir begleiten und unterstützen die Kinder täglich auf ihrem Weg. Eine Grenze gibt es aber: an unserer Schule besteht kein sonderschulisches Angebot.» Der Eintritt ist jederzeit möglich. Im Moment sind noch Plätze frei. «Wichtig ist, dass die Eltern unserer Schulkinder die Philosophie der Schule mittragen», so Eveline Amstad.

Eveline Amstad auf der Terrasse mit bester Aussicht auf Beckenried, wo die Schülerinnen und Schüler die Pause verbringen können. Bild: Philipp Unterschütz (Beckenried, 23. April 2021)

An zwei Informationsabenden will sie interessierten Eltern an der oberen Allmend in Beckenried die einzige Privatschule in Nidwalden näherbringen. «Wir werden die Schulräumlichkeiten zeigen, unser Leitbild und die Philosophie erklären, aber auch aus dem Schulalltag erzählen und Fragen beantworten.»

Infoabende der Privatschule «Zeyt ha» am Dienstag, 25. Januar und am Donnerstag, 3. Februar 2022, jeweils von 19.00 bis 20.30 Uhr an der oberen Allmend 6 in Beckenried. Da die Plätze beschränkt sind, ist eine schriftliche Anmeldung bis spätestens 24. Januar 2022/2. Februar 2022 an zeytha@bluewin.ch erforderlich. Weitere Infos bei Schulleiterin Eveline Amstad (079 380 29 02) oder unter www.privatschulenidwalden.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen