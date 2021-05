Interview Abtretender Nidwaldner Zivilschutzkommandant Marco Weber: «Heute belächelt uns niemand mehr» Nach elf Jahren hört Marco Weber als Nidwaldner Zivilschutzkommandant auf. Er hat seine über 500 Männer, die er fast alle mit Vornamen kenne, ins Herzen geschlossen. Auch aus einem weiteren Grund fühlte er sich privilegiert. Matthias Piazza 03.05.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat die Uniform schon abgegeben, weil er noch Ferien bezieht: Marco Weber, er war 11 Jahre Kommandant des Zivilschutzes Nidwalden, vor dem Bevölkerungsschutzzentrum. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 27. April 2021)

Warum treten Sie als Kommandant des Nidwaldner Zivilschutzes zurück?

Ich suchte eine neue berufliche Herausforderung, wie ich das in der Vergangenheit alle rund zehn Jahre tat. Mit 45 habe ich noch genug Mumm und Energie, um nochmals etwas Neues anzupacken. Meine sechste berufliche Station ist Betriebsleiter des Schwimmbades Lättich in Baar, mit 35 Angestellten im Sommer. Diese Stelle wurde neu geschaffen. Dabei bin ich auch betraut mit der Erweiterung der Anlage für über eine Million Franken. Meine Arbeit als Zivilschutzkommandant hat mir bis am Schluss sehr gefallen, doch markante berufliche Wechsel gehören zu meinem Wesen. Bevor ich zum Kanton Nidwalden kam, hatte ich einen Migros-Fitnesspark geleitet.

Wie schauen Sie auf die vergangenen elf Jahre zurück?

Mit einem äusserst guten Gefühl. Die rund 540 Zivilschützer machten einen Superjob. Wir genossen grosses Vertrauen und Respekt untereinander. Dies führe ich vor allem auf das sinnvolle Ausbildungsprogramm zurück, das den Leuten auch einen Mehrwert bot. Leerläufe wurden verhindert. Wenn die Arbeit um 16 Uhr getan war, durften die Leute in den Feierabend und mussten nicht bis 18 Uhr absitzen. Mir war auch die Wertschätzung für meine Leute wichtig, wenn ich die Mannschaft bei schlechtem Wetter irgendwo an einem Berghang besuchte, wo sie einen Wanderweg in Stand stellten und sie für ihren guten Job lobten.

Wie hat Sie der Job geprägt?

Ich schloss die gut 540 Zivilschützer ins Herz, 500 davon kenne ich mit Vornamen. Ich hatte den Plausch, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Als Ebikoner ging ich behutsam vor. Mit der Zeit gewann ich das Vertrauen der Nidwaldner. Dank meines privilegierten Jobs kenne ich nun mehr Ecken des Kantons als mancher Nidwaldner. Ich werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten und verlasse darum diese Stelle schon auch mit einem weinenden Auge.

Was bedeutete die Coronapandemie für den Zivilschutz?

Wir leisteten für Corona bisher über 500 Diensttage, mehrheitlich für das Kantonsspital Nidwalden. In der ersten Welle machten die Zivilschützer die Triage vor dem Spital, prüften, ob die Personen das Spital betreten dürfen, ob sie die Maske tragen und die Hände desinfiziert haben. Damals galt ja ein generelles Besuchsverbot. Zudem unterstützten die Zivilschützer das Spitalpersonal auch bei den PCR-Tests und beim Reinigen. Auch für die Covid-19-Helpline und das Contact-Tracing waren wir im Einsatz. Ab Montag leisten wir Dienst im kantonalen Impfzentrum in Stansstad, das dann in Betrieb geht.

Wie haben Sie die Pandemie als Zivilschutzkommandant erlebt?

Corona traf uns unvorbereitet. Unser Zivilschutz war auf Überschwemmungen und sonstige Naturereignisse vorbereitet. Das Kantonsspital fragte uns um unsere Unterstützung. Ich trommelte meine Leute zusammen. Innerhalb von 45 Minuten hatte ich sämtliche Chargen für die nächsten sechs Wochen vergeben. Dieses Engagement hat mich tief beeindruckt. Ein Kränzchen winde ich auch den Betrieben, die, ohne zu murren, ihre Mitarbeiter für diesen aussergewöhnlich langen Zivildiensteinsatz freistellten.

Was sind Ihre Erkenntnisse nach einem Jahr Covid-19-Einsatz?

Der Zivilschutz Nidwalden kann einen solchen Einsatz leisten. Und der Kanton ist dafür dankbar. Denn ausser uns hätte diesen Einsatz niemand stemmen können. Für die PCR-Tests wäre eine intensivere Schulung unserer Leute allerdings von Vorteil gewesen.

Der Zivilschutz hatte früher nicht das beste Image. Wie ist das heute?

Früher hatte der Zivilschutz zu Recht ein Imageproblem. Oft rückten die Zivilschützer ein und hatten nichts zu tun, bauten Bretter zusammen oder machten sonstige sinnlose Arbeiten. Seit 2002 sind in Nidwalden nicht mehr die Gemeinden, sondern der Kanton für den Zivilschutz zuständig. Seither hat sich vieles verändert. Der Zivilschutz leistet sinnvolle Einsätze zu Gunsten der Allgemeinheit. Heute belächelt uns niemand mehr. Auch der Regierungsrat oder die Direktion des Kantonsspitals lobten unseren Einsatz während der Coronapandemie in den höchsten Tönen. Dank unserem Einsatz waren wir nicht gezwungen, auf die Reserven der Armee zurückzugreifen.

Welche Herausforderungen kommen auf Ihren Nachfolger Sandro Magistretti zu?

Die Zivilschutzreform, die Anfang Jahr in Kraft trat, bedeutet für Nidwalden eine Reduktion des Bestandes um einen Drittel von 540 auf gut 360 Zivilschützer. Die Herausforderung wird sein, dieselbe Leistung für die Öffentlichkeit zu erbringen. Die alle sieben Jahre stattfindende Nidwaldner Gewerbeausstellung Iheimisch beispielsweise wäre ohne die Gratisarbeit des Zivilschutzes nicht möglich, zumindest nicht zu diesen Kosten. Dasselbe gilt auch für die grossen Schwingfeste. Die andere Aufgabe sehe ich in der Spezialisierung. Wir sind eine Generalisten-Organisation. Für spezifische Aufgaben wären aber hochspezialisierte Zivilschützer von Vorteil, zum Beispiel im medizinischen Bereich.