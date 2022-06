Dachlast massiv überschritten: Reisender wird in Stans abgefangen

Nidwalden Zu viel aufs Dach geladen: Reisender wird von der Polizei abgefangen Die Kantonspolizei Nidwalden kontrollierte am Montag einen Personenwagen mit auffälliger Dachladung. Dabei zeigte sich, dass das Fahrzeug massiv überladen war. 28.06.2022, 13.20 Uhr

Die Kantonspolizei Nidwalden hat einen Personenwagen kontrolliert und dabei festgestellt, dass die zulässige Dachlast des Fahrzeuges um 151% überschritten war. Pd / Nidwaldner Zeitung

Ein Automobilist meldete der Kantonspolizei Nidwalden am Montagvormittag, 27. Juni, ein Fahrzeug, das auf dem Dach auffällig viel Gepäck mitführte. Eine Patrouille der Kantonspolizei konnte in der Folge das auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden fahrende Fahrzeug zum Polizeiposten in Stans beordern und einer Kontrolle unterziehen. Dabei zeigte sich, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt, dass die zulässige Dachlast massiv überschritten war. Das in Frankreich immatrikulierte Fahrzeug habe die Dachlast von 100 Kilogramm um über 151 Prozent überschritten. «Die hohe Dachlast führte dazu, dass auch die Achslast sowie das Gesamtgewicht nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen», schreibt die Kapo Nidwalden.