Nidwalden/Zug Sie ermöglicht Frauen seit 20 Jahren, trotz bescheidener Verhältnisse, Ferien zu machen Frauen in Nidwalden, die in ihrem Leben kaum Ferien machen konnten, verbringen in Oberägeri erholsame Tage. Karin Gerber, die die Ferienwoche seit 20 Jahren leitet, ist dieses Jahr das letzte Mal dabei. Sepp Odermatt Jetzt kommentieren 24.08.2022, 11.30 Uhr

Karin Gerber leitet seit 20 Jahren die Frauenferien am Ägerisee. Bild: Sepp Odermatt (Oberägeri, 22. August 2022)

Jeweils im August dürfen Frauen aus Nidwalden, die aufgrund finanzieller Benachteiligung oder persönlicher wie sozialer Belastung kaum Ferien machen können, gemeinsame Tage der Erholung verbringen. So auch diese Woche, wo sieben Frauen – begleitet von Karin Gerber – im Zentrum Ländli in Oberägeri ideale Rahmenbedingungen vorfinden.

Hier schmeckt das Essen wie im Fünfsternehotel. Eine wunderbare Wellnessoase lädt zum Baden ein und liebevoll eingerichtete Einerzimmer vermitteln Ferienstimmung. Dadurch erleben die Frauen eine wohltuende Auszeit bei einem Spaziergang am Ägerisee oder einer überraschenden Aktivität. Neben gemeinsamen Ausflügen bleibt immer auch Zeit, ein Buch zu lesen oder die Stille für sich zu geniessen.

Zum ersten Mal Ferien

Entstanden ist dieses Angebot dank des Vereins «Ferien für Nidwaldner Frauen», der seit dem Jahr 2007 besteht. Die Teilnahme an der Ferienwoche ist ausschliesslich für Frauen mit Wohnsitz in Nidwalden vorgesehen. Besonders angesprochen sind Frauen, die in ihrem Leben noch nie oder ganz selten die Möglichkeit hatten, Ferien zu verbringen.

Für den wöchentlichen Aufenthalt im Ländli gelten klare Aufnahmebedingungen und finanzielle Regelungen. So ist das Angebot für Frauen in engen finanziellen Verhältnissen kostenlos. Ansonsten beträgt der Selbstkostenbeitrag je nach Einkommen zwischen 200 und 1000 Franken. Im Preis inbegriffen ist die Reise, Logis im Hotel, Vollpension, Ausflüge und Rahmenprogramm. Dadurch sind keine grösseren Auslagen mehr nötig. Die Mehrkosten für den Ferienaufenthalt deckt der Verein über Spenden ab.

Die Gemeinschaft wird geschätzt

Bereits seit 20 Jahren leitet Karin Gerber aus Buochs diese Ferienwoche mit grossem Engagement und viel Herzblut. «Es ist jedes Jahr ein wunderbares Erlebnis, diese dankbaren Frauen zu begleiten», erzählt Karin Gerber, die dank ihrer Ausbildung in Psychologie, Pflege und Management die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringt.

Nach der Ferienwoche sei sie immer wieder voll motiviert und reserviere das Hotel in Oberägeri gleich für das kommende Jahr, sagt die 70-jährige Ferienbegleiterin. Und weiter: «Hier im Ländli steht uns ein Seminarraum zur Verfügung, wo wir jeweils am Vormittag miteinander basteln und werken. Hier können wir auch am Abend Spiele machen oder uns gegenseitig unterhalten.»

Am Nachmittag unternehmen die Frauen oft Ausflüge, wovon einer jeweils traditionsgemäss nach Einsiedeln führt. Manchmal ist auch ein Kinoabend oder der Besuch eines Theaters auf dem Programm. «Aber alles freiwillig und ohne Regeln!», betont Karin Gerber. Dennoch würden praktisch alle Frauen immer mitmachen, weil das Bedürfnis für die Pflege der Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr gross sei.

Nach 20 Jahren ist Schluss

Fast schon etwas wehmütig schaut die umsichtige Leiterin der Ferienwoche für Frauen auf die 20 Jahre zurück: «Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Deshalb ist es jetzt Zeit, das Projekt in andere Hände zu geben. Somit ist es für mich definitiv die letzte Ferienbegleitung.» Sie werde die tollen Aktivitäten, interessanten Gespräche und lustigen Begebenheiten nie vergessen. Auch die wertvollen Kontakte zu den Frauen würden weiterhin bestehen, schwärmt Karin Gerber.

