Nidwalden Zwei Velodieben drohen mehrjährige Haftstrafen Dutzende Male sollen zwei Portugiesen in Keller und Einstellhallen eingedrungen sein, um teure Fahrräder zu stehlen. Diese seien dann in die Heimat weiterverkauft worden. Nun sollen die Männer abgeschoben werden. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Dutzende Einbruchdiebstähle listet die Anklageschrift auf. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Dafür verantwortlich sollen zwei Portugiesen sein, die teilweise zusammen mit einer weiteren Person in etliche Keller eingebrochen seien. Eine Vielzahl der Delikte sollen sie dabei in Hergiswil verübt haben, seien aber auch in Stans oder Buochs aktiv gewesen – sowie in den Kantonen Luzern, Baselland und Solothurn. Entwendet wurden dabei vorwiegend teure Mountainbikes, Rennräder, wertvolles Werkzeug und gelegentlich auch Sturmgewehre, die sie in den Kellern ihrer Opfer vorfanden.

Rund zwei Jahre lang sollen die beiden Männer, die in der Schweiz als Bauarbeiter tätig waren, ihrer illegalen Nebenbeschäftigung nachgegangen sein. Solange, bis der Jüngere der beiden – heute 25 Jahre alt – vor zwei Jahren von einem Anwohner in flagranti erwischt worden sei, wie der Staatsanwalt vor dem Kantonsgericht ausführte. Dort mussten sich die beiden am Donnerstag unter anderem wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls verantworten.

Rund 50 Diebstähle angelastet

Die Gewerbsmässigkeit ihres Tuns ergebe sich unter anderem aufgrund der hohen Regelmässigkeit der Delikte, so der Staatsanwalt:

«Es gibt kaum einen Monat, in dem es nicht zu einem Diebstahl durch den Beschuldigten kam – ausser, wenn er in den Ferien im Ausland war.»

Damit bezog sich der Staatsanwalt auf den älteren (31) der beiden Angeklagten, der teilweise auch alleine zugeschlagen haben soll. Ihm werden rund 50 Diebstähle mit einer Deliktsumme von total rund 200'000 Franken zugeschrieben. «Sie haben sich auf diese Weise den Ausgang mit Kollegen, Essen und Ferien finanziert.»

Verkauft wurden die hochwertigen Velos jeweils nach Portugal, wo sich ein Zwischenhändler der Ware annahm. Teilweise seien die Velos in der Schweiz auch auf Vorbestellung aus dem Heimatland geklaut worden. Ein ganzer Lastwagen voll mit Diebesgut, welches die portugiesischen Behörden später sicherstellen konnten, habe die Fahrräder zurück in die Schweiz gebracht. Auch Schweizer Sturmgewehre seien in Portugal gefunden worden.

Da die Beschuldigten als Gruppe agiert hätten, sei auch eine Bandenmässigkeit gegeben. Laut Bundesgericht besteht diese, wenn sich zwei oder mehr Täter zur Ausübung von mehreren Straftaten zusammenfinden. Im vorliegenden Fall seien es an sich gar drei gewesen. Das Verfahren gegen den dritten Beschuldigten habe jedoch abgetrennt werden müssen, weil dieser untergetaucht sei, erläuterte der Staatsanwalt. Er habe unter anderem die Transporte ins Heimatland durchgeführt.

Sein Vorwissen habe Delikte oft erst ermöglicht

Angesichts ihrer zahlreichen Straftaten forderte die Staatsanwaltschaft mehrjährige Freiheitsstrafen für die beiden Männer. Der ältere der beiden soll sechs Jahre erhalten und zudem für zwölf Jahre des Landes verwiesen werden. Sein Vorwissen über mögliche Ziele habe die Delikte oft erst ermöglicht. Und weil er sich im Untersuchungsverfahren erst kooperativ gezeigt habe, als die Beweislast nicht mehr viel anderes zuliess, sei eine Strafmilderung nicht angezeigt, so der Staatsanwalt. Zudem sei er in seiner Heimat bereits vorbestraft.

Sowohl der Beschuldigte als auch seine Verteidigerin befanden, diese Strafe sei zu hoch. «Ich habe niemanden umgebracht», sagte der mittlerweile auch deutschsprachige Beschuldigte der Gerichtspräsidentin und den beiden Kantonsrichtern. Zudem habe er nicht alle Delikte begangen, die ihm angelastet würden. Er finde die Strafe daher «ein bisschen unfair». Seine Anwältin beantragte eine «angemessene Freiheitsstrafe» von vier Jahren und einen fünfjährigen Landesverweis.

«Grosszügiges Mass an Naivität»

Für den jüngeren der beiden Beschuldigten, auf dessen Konto rund 35 Diebstähle gehen sollen, forderte die Staatsanwaltschaft eine etwas mildere Strafe. Er soll viereinhalb Jahre ins Gefängnis und für zehn Jahre des Landes verwiesen werden. Er habe sich von Beginn weg kooperativ gezeigt und auch Taten zugegeben, von denen die Behörden zuvor noch keine Kenntnis hatten.

Auch seine Verteidigerin verlangte jedoch einen Freispruch von gewissen Vorwürfen wie beispielsweise jenem der Hehlerei. Das Diebesgut sei lediglich bei seinen Verwandten in Portugal gelandet. Auch sei es nicht der Gewinn gewesen, der ihren Mandanten angetrieben habe, sondern Gruppendruck. «Er wollte dazugehören.» Ein «grosszügiges Mass an Naivität» habe ihn zu den Diebstählen veranlasst, was ihm nun zum Verhängnis geworden sei, so die Verteidigerin. Darum beantragte sie für ihren Klienten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und einen Landesverweis von sieben Jahren.

Welches Strafmass das Kantonsgericht für das angemessene hält, wird sich demnächst zeigen. Den Schuldspruch wird es den Parteien in den nächsten Tagen schriftlich mitteilen. Einen ersten Teil ihrer drohenden Haftstrafen sitzen die beiden jedoch bereits heute ab: Sie befinden sich seit über zwei Jahren im Gefängnis.

