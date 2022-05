Nidwalden: Gesucht ist ein Gemeinschaftszentrum

Nidwalden Zwei Vereine auf der Suche nach einem Gemeinschaftszentrum für Nidwalden Am Wochenende fand im Spritzenhaus in Stans der Start-Event für die bunte Spunte statt. Finanziert ist das Projekt, doch es fehlt noch an einem passenden Zentrum. Rafael Schneuwly 17.05.2022, 16.44 Uhr

Die Besucher und Besucherinnen wünschen sich eine sehr bunte Spunte. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. Mai 2022)

«Aufatmen, belebend, charmant, erfolgreich, grenzenlos, Humor, kreativ, kochen, singen, voneinander lernen.» Das sind einige der Assoziationen, die beim ABC-Spiel «Suche zu jedem Buchstaben ein passendes Wort, das zur bunten Spunte passt» auf Blättern notiert wurden. Und während der Ideenwerkstatt wurden bei der Frage «Was soll in der bunten Spunte stattfinden?» Vorschläge wie «Tänze von anderen Kulturen, Gespräche anbieten, Schreibhilfe für Formulare und Bewerbungen, Deutsch- und Kochkurse, Töggeliturnier oder Ergänzungsunterricht für Kinder» an die Pinwand geheftet. Diese und viele andere Ideen werden nun von der Projektleitung und der Steuergruppe, die sich aus insgesamt zehn Personen aus den beiden Vereinen Bistro Interculturel und Spuntan zusammensetzen, geprüft. Regula Wyrsch, Präsidentin des Vereins Spuntan und Co-Präsidentin der Steuergruppe, brachte es bei der Eröffnungsansprache auf den Punkt: «Wir haben noch keinen Ort, aber wir haben ein Programm. Wir wissen auch noch nicht, was gut ist für Nidwalden. So möchten wir, dass alle Beteiligte ihre Bedürfnisse darlegen.»

Zwei Vereine finden sich

Barbara Etienne, Regula Wyrsch und Tanja Christen eröffnen den Start-Event (von links). Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. Mai 2022)

Der Verein Spuntan, der sich vor allem um junge Menschen mit Problemen kümmert, geriet 2019 in eine Sinnkrise, als das Projekt «Begleitetes Wohnen» aus finanziellen Gründen beendigt werden musste. Eine Umfrage im Kanton ergab, dass sich viele Leute ein Zentrum für «vulnerable» Menschen wünschen. Und auch der Verein Bistro Interculturel, der Menschen mit Migrationshintergrund hilft, machte sich Gedanken über die künftige Entwicklung. Barbara Etienne, die Präsidentin des Vereins und Co-Präsidentin in der Steuergruppe, fasst das Resultat der Überlegungen zusammen: «Zu guter Letzt kam heraus, dass das Bistro ein Bistro sein soll. Nämlich ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo gemeinsame Aktivitäten geplant und durchgeführt werden sollen.» Bei so viel Übereinstimmung dauerte es nicht lange, bis sich die beiden Gruppen fanden. Und nun, wo die Finanzierung für die nächsten Jahre gesichert ist (das Projekt wird von der Albert Köchlin Stiftung, dem Migros-Kulturprozent, der Eidgenössischen Migrationskommission und der Gesundheitsförderung und Integration des Kantons Nidwalden finanziell unterstützt), suchen sie einen Ort für die bunte Spunte. Unter dem Wort «Spunte» können sich die meisten etwas vorstellen. Doch warum «bunt»? Tanja Christen vom Bistro Interculturel, die in der Projektleitung mitarbeitet, erklärt: «Der Name steht für Leben, für einen Ort, wo etwas los ist und an dem alle willkommen sind.»

Ein Vorgeschmack von der bunten Spunte

Am Start-Event im Spritzenhaus wollten die Verantwortlichen einen Vorgeschmack geben, was die bunte Spunte später einmal sein könnte. Bei schönstem Wetter wurde im Freien das Malatelier angeboten, das normalerweise einmal im Monat im Senkel durchgeführt wird. Zudem konnten T-Shirts mit Siebdruck verziert werden, die Gruppe «Joricamba» unterhielt die zahlreichen Anwesenden mit lateinamerikanischer Musik und der Mezze-Apéro entpuppte sich als ausgewachsenes Mittagessen. Und für das freiwillige Helferteam meldeten sich über zehn Personen. Bis ein passendes Lokal an zentraler Lage in Stans gefunden ist, möchten die beiden Vereine das Projekt in anderen Gemeinden vorstellen, denn es sollen dort auch später immer wieder Events stattfinden. Ideen für Lokalitäten gibt es bereits, doch halten sich die Verantwortlichen noch bedeckt. Ein interessanter Vorschlag wurde auf der Pinwand bei der Frage «Kennst du potenzielle Räumlichkeiten?» notiert: «Hier! Im Spritzenhaus sind viele Ressourcen bereits vorhanden. Ideal betreffs Sicherheit für Kinder. Genügend Raum.»

Marianne und Balz Wolfisberg betreuten den Stand mit den Siebdrucken. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. Mai 2022)