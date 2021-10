Nidwalden: Coronatestcenter in Oberdorf nimmt Betrieb auf

Nidwalden Zweites Coronatestcenter nimmt am Donnerstag Betrieb in Oberdorf auf – Voranmeldung zwingend Der Kanton Nidwalden hat wegen der gestiegenen Nachfrage nach Covid-19-Tests ein zweites Testcenter erstellt. Dieses befindet sich am Standort des alten Zeughauses in Orberdorf. Wer sich testen lassen will, muss sich vorher anmelden. 05.10.2021, 10.21 Uhr

Die Kapazitäten für einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest im Testcenter beim Spital Nidwalden würden an ihre Grenzen stossen, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung am Dienstag. Deswegen öffnet am Donnerstag, 7. Oktober 2021 ein zweites Testcenter in Oberdorf. Dieses befindet sich am selben Standort wie das Walk-in-Angebot für Impfungen, im alten Zeughaus an der Wilstrasse 1.