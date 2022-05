Zwillinge aus Beckenried träumen von Fussballkarriere

Nidwalden Diese Zwillinge teilen sich ein Talent – und legen den Grundstein für eine Profikarriere Vor drei Jahren besuchten Charline und Lisa Grossen ihr erstes Fussballtraining. Jetzt gehören die Schwestern aus Beckenried zu den vielversprechendsten Talenten in der Schweiz. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Charline Grossen zieht auf dem linken Flügel in Richtung gegnerisches Tor. Den Ball führt sie eng am Fuss. Eine Gegenspielerin klebt ihr an den Fersen. Mit gekonntem Körpereinsatz schüttelt sie sie schliesslich ab. Im Zentrum hört sie eine Mitspielerin rufen. Sie flankt den Ball zur Mitte, wo ihn Lisa Grossen abnimmt. Mit einer Körpertäuschung schüttelt diese die letzte Verteidigerin ab. Sie schaut auf – und versenkt den Ball ohne weiteres Zögern in der rechten unteren Torecke.

So sieht ein typisches Grossen-Tor aus. Charline und Lisa Grossen sind 13 Jahre alt und eineiige Zwillinge. Neben den Sommersprossen auf der Nase und dem Geburtsdatum teilen sich die beiden eine Leidenschaft: Fussball.

Die Zwillingsmädchen Charline Grossen (links im Bild) und Lisa Grossen (rechts im Bild) aus Beckenried zählen zu den talentiertesten Fussballerinnen ihres Jahrgangs. Bild: Pius Amrein (Stans, 9. Mai 2022)

Die Schwestern haben grosse Träume. Charline sagt:

«Ich möchte einmal einen Profivertrag beim FC Chelsea unterschreiben.»

Und Lisa fügt an:

«Und ich bei Paris St-Germain oder Chelsea.»

Zum Träumen haben die beiden guten Grund. Kürzlich wurden sie als erste Zwillinge überhaupt für das Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes SFV in Biel selektioniert. Damit gehören sie zu schweizweit rund zehn Fussballerinnen in ihrem Alter, die ab diesem Sommer in Biel zur Schule gehen und dabei täglich ein Fussball-Fördertraining besuchen.

Vor drei Jahren im ersten Fussballtraining

Die Geschichte der beiden beginnt am Waltersberg ob Oberdorf. Ab ihrem zweiten Lebensjahr wohnen die Zwillinge mit ihren Eltern in einem Haus abseits des Dorfkerns. Der Weg zum nächsten Fussballplatz ist weit. Vom Spielen hält das die Mädchen nicht ab. «Wir haben oft mit unserem Vater im Garten Fussball gespielt», erzählt Lisa.

Zu Beginn ihrer Schulzeit nehmen sie vor allem am Pausenplatzfussball und an Schülerturnieren teil, bevor sie in der vierten Klasse erstmals ein Plauschtraining beim SC Buochs besuchen. Sofort sind sie begeistert: «Am besten gefällt uns am Fussball, dass man als Team spielt – zusammen gewinnt und verliert», sagt Charline.

Weil sich das Plauschteam ein Jahr später auflöst, wechseln die Grossens zum damals neu gegründeten U15-Frauenteam des FC Stans, wo sie zum ersten Mal Ernstkämpfe bestreiten. Die Trainerinnen sind begeistert vom Talent der Zwillinge und melden sie bei einem Förderprogramm des Innerschweizer Fussballverbandes IFV an.

Um auf höherem Niveau spielen zu können, wechseln Charline und Lisa eine Saison später zu den D-Junioren des FC Stans und daraufhin in die C-Junioren-Mannschaft der Spielgemeinschaft Buochs-Stans, die in der höchsten Innerschweizer Spielklasse, der Youth League C, spielt.

Gleichzeitig überzeugen die beiden mit ihren Leistungen in den wöchentlichen Fördertrainings des IFV. Die Verantwortlichen sehen grosses Potenzial und melden die Zwillinge, die in der Zwischenzeit nach Beckenried gezogen sind, zu einem Vorspielen bei der SFV-Academy in Biel an.

Keine Sorgen beim Vorspielen

Dort werden an drei Selektionstagen Attribute wie Geschwindigkeit, Zweikampfstärke oder das Verhalten im Spiel angeschaut. Obwohl sie genau beobachtet wurden, waren Lisa und Charline nicht nervös: «Ich habe gemerkt, wie andere Mädchen sehr nervös waren, habe mir selbst aber keine Sorgen gemacht», sagt Charline. Die beiden seien locker an die Sache herangegangen und spürten, dass ihnen die Trainings gelungen waren. Ihr Gefühl täuschte nicht.

Nicht nur äusserlich sind die Zwillinge sehr ähnlich, auch ihre Spielweisen auf dem Platz lassen sich kaum unterscheiden. «Die Trainer haben uns gesagt, dass wenn wir aufgenommen werden, dann beide», erzählt Lisa. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wären beide den Weg aber auch allein gegangen. Die Ausnahmetalente sind sich bewusst, dass sie wohl nicht immer im selben Team spielen werden. Das sei aber auch in Ordnung so. Im Training würden sie ohnehin selten ins selbe Team eingeteilt.

Fürs Foto im Partnerlook: Charline Grossen (links) und Lisa Grossen (rechts) wurden als erste Zwillinge ins Ausbildungszentrum des SFV aufgenommen. Bild: Pius Amrein (Stans, 9. Mai 2022)

Ab Sommer wird jeden Tag trainiert

Im August werden Lisa und Charline das neue Kapitel in Angriff nehmen. Dabei haben sie ein strenges Programm vor sich. Die Sportlerinnen der SFV-Academy besuchen die öffentliche Schule in Biel, im Fall der Grossens die 2. Sekundarstufe. Täglich werden sie für zwei oder vier Stunden vom Unterricht dispensiert, um die Fördertrainings der SFV-Nationaltrainerinnen zu besuchen.

Den verpassten Stoff müssen sie selbstständig oder in angebotenen Lernateliers nachholen. Die Zwillinge haben keine Bedenken, dass sie sich schnell an diesen Rhythmus gewöhnen. Wohnen können sie in Biel bei einer Gastfamilie.

Das Training am Freitagabend sowie die Spiele an den Wochenenden bestreiten die Grossens weiterhin bei der SG Buochs-Stans. Obwohl dort mehrheitlich Buben mit den Jahrgängen 2007 und 2008 spielen und die Zwillinge mit Jahrgang 2008 zu den Jüngeren im Team gehören, erhalten die Grossens immer wieder die Gelegenheit, sich mit den robusten Jungs zu messen. So stand in der aktuellen Frühlingsrunde in fünf von sieben Spielen immer mindestens eine der beiden Schwestern in der Startelf.

Überzeugen die Grossens auch in Biel mit ihren Leistungen, könnten sie bereits im Sommer 2023 erste Länderspiele mit der U16-Nati bestreiten. Eine reizvolle Vorstellung für die Zwillinge. Denn beide wollen es ihrem gemeinsamen Idol, der Stanserin Géraldine Reuteler, gleichtun und eines Tages im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft auflaufen.

