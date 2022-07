Oberdorf: Neuer Fuss- und Veloweg soll für mehr Sicherheit sorgen

Nidwalden Zwischen Oberdorf und Büren soll ein Fuss- und Veloweg für 4,9 Millionen Franken entstehen Entlang der Kantonsstrasse zwischen dem Ortsausgang von Oberdorf und dem Kreisel Büren ist ein neuer Fuss- und Veloweg vorgesehen. Mit diesem Projekt soll eine grosse Lücke im Radwegnetz geschlossen werden. 08.07.2022, 14.25 Uhr

Der Kanton Nidwalden plant auf der Kantonsstrasse zwischen dem Ortsausgang Oberdorf und dem Kreisel Büren einen neuen Fuss- und Veloweg auf der linken Strassenseite. Matthias Piazza (Oberdorf, 8. Juli 2022)

Landrat Armin Odermatt und Mitunterzeichnende haben im Februar 2020 ein Postulat zur Linienführung des Fuss- und Velowegs von Wil in Oberdorf nach Dallenwil eingereicht. Nachdem das Kantonsparlament den Vorstoss gutgeheissen hatte, hat die Baudirektion ein Projekt ausgearbeitet. Bisher fehle eine wintersichere, rasche und durchgehende Veloverbindung zwischen dem Engelbergertal und den Seegemeinden, wie sie im kantonalen Radwegkonzept vorgesehen ist. Währenddessen besteht zwischen Dallenwil und Stans mittlerweile eine lückenlose Route, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei Nidwalden.

Die Linie des geplanten Fuss- und Velowegs führt entlang der Kantonsstrasse zwischen dem Ortsausgang Oberdorf und dem Kreisel Büren. Mit einer Breite von 2,5 Metern soll der Landverbrauch gering gehalten werden. Um den Weg sicher und attraktiv zu gestalten, dient ein Grünstreifen von einem halben Meter als Abtrennung zur Strasse. Mit dem Bau soll gleichzeitig die Entwässerung der Kantonsstrasse an die heutigen Standards angepasst werden. So versickere das verschmutze Strassenabwasser künftig nicht mehr ungereinigt im Untergrund, heisst es in der Mitteilung. Total wird mit Kosten von 4,9 Millionen Franken gerechnet. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat einen Projektkredit in der entsprechenden Höhe. Es sei vorgesehen, dass die Gemeinde Oberdorf rund 680’000 Franken beisteuert.

Strassenquerung wird sicherer gemacht

Das Projekt wurde im Vorjahr öffentlich aufgelegt. Betroffene Grundeigentümer und interessierte Kreise konnten Einwendungen, Anregungen und Vorschläge einreichen. Die Baudirektion habe diese entgegengenommen und soweit möglich berücksichtigt. Dies gelte auch für die Forderungen einer Petition von Anwohnern, VCS und weiteren interessierten Kreisen, die sich für verkehrsberuhigende Massnahmen bei der Querung der Kantonsstrasse auf der Höhe Wisstürli starkmachen, schreibt die Staatskanzlei weiter. Das Projekt sieht an dieser Stelle eine Mittelinsel vor. Dadurch sollen Fussgänger die Strasse sicherer überqueren können als bis anhin, da sie nur eine Fahrbahn auf einmal beachten müssen.

Mit der Umsetzung des Projekts werden laut Staatskanzlei zudem die baulichen Voraussetzungen geschaffen, dass auf diesem Abschnitt der Kantonsstrasse eine Geschwindigkeitsreduktion und ergänzend zur Mittelinsel ein Fussgängerstreifen möglich sind. (RIN)