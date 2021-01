Nidwalden/Obwalden Transporteure beschäftigen sich mit Wasserstoffantrieb Gerade für schwere Lastwagen ist die Wasserstofftechnologie eine Alternative. Ein Schweizer Netzwerk will der Antriebsart zum Durchbruch verhelfen. Die Technik weckt auch das Interesse hiesiger Transportunternehmer. Martin Uebelhart 18.01.2021, 05.00 Uhr

Anfang Jahr hat das Bundesamt für Energie den diesjährigen Watt d’Or vergeben. Das Gütesiegel für Energieexzellenz verleiht der Bund Schweizer Unternehmen und Hochschulen, welche die Energiezukunft bereits heute erfolgreich in die Praxis umsetzen. In der Kategorie energieeffiziente Mobilität ging die Auszeichnung für 2021 an die Hydrospider AG, die Hyundai Hydrogen Mobility AG, die H2 Energy AG sowie den Förderverein H2 Mobilität Schweiz. Das Netzwerk will den Schwerverkehr in der Schweiz klimaneutral machen. Es baut in der Schweiz den weltweit ersten kommerziellen Kreislauf für sogenannten grünen Wasserstoff auf, der mit Hilfe von Strom aus erneuerbarer Energie produziert wird, in der Schweiz insbesondere aus Wasserkraft. Das Netzwerk treibt Angebot und Nachfrage nach erneuerbarem Wasserstoff laut dem Bundesamt parallel voran, ohne staatliche Förderung.

Die Wasserstofftechnologie stösst auch in Nidwalden und Obwalden auf Interesse. So findet Patrick Gabriel, Geschäftsführer der Gabriel Transport AG in Ennetbürgen, die Wasserstofftechnologie grundsätzlich interessant. Die Firma betreibt rund 20 schwere Lastwagen und eine Anzahl kleinerer Transportfahrzeuge. «Zurzeit sind allerdings Wasserstoff-Fahrzeuge noch nicht wirklich greifbar», sagt er auf Anfrage. Um wasserstoffbetriebene Fahrzeuge einsetzen zu können, dürfe das Verhältnis des Kaufpreises zu den Betriebskosten nicht wesentlich ungünstiger sein als bei einem herkömmlichen Dieselfahrzeug, hält Gabriel fest. Und auch ein Tankstellennetz in der Schweiz müsste verfügbar sein.

Auch mit Stromlastwagen hat er sich beschäftigt. «Allerdings sind akkubetriebene Fahrzeuge mit einer Reichweite von unter 200 Kilometern für unsere Zwecke nicht geeignet», so Gabriel. Bis passende Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb auf den Markt kämen und die entsprechende Versorgungsinfrastruktur bereitsteht, rechnet Patrick Gabriel mit einer Zeitspanne von drei bis fünf Jahren.

Rund 40 Lastwagen stehen bei der H. Bucher Int. Transporte AG in Alpnach in Betrieb. Firmeninhaber Heribert Bucher hat sich ebenfalls bereits mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt. Er hat bereits erste Pläne dafür. «Wir werden in diesem Jahr unsere firmeneigene Tankstelle neu bauen und schauen zusammen mit unserem Partner, dass wir auch Wasserstoff nutzen können», sagt er im Gespräch. Damit wäre die Firma bereit, sobald passende Gefährte auf dem Markt erhältlich seien, so Bucher. Denn die Möglichkeit, solche Lastwagen auch betanken zu können, sei eine zentrale Anforderung.

Einsatz zunächst in erster Linie im Schweizer Transportgeschäft

Wasserstoffbetriebene Lastwagen würde Bucher wohl zunächst in erster Linie in der Schweiz einsetzen. Rund 70 Prozent des Transportvolumens des Unternehmens fallen in diesen Bereich. Auch für ihn müssten sich am Ende die Kosten rechnen. Ein Nachteil sei heute noch, dass die Gefährte rund eine Tonne schwerer seien als ein vergleichbares Dieselmodell. Dieses Mehrgewicht gehe entsprechend bei der maximal möglichen Zuladung verloren.

Heribert Bucher kann sich zudem vorstellen, dass es eine Sogwirkung geben könnte, wenn es in Obwalden eine Wasserstofftankstelle gibt:

«Weitere Betriebe könnten sich die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs überlegen.»

Zimmermann sammelt mit Stromlastwagen Abfall ein

Die Zimmermann Umweltlogistik AG mit Sitz in Alpnach, Altdorf und Buochs ist in verschiedenen Transportbereichen, etwa auch bei Baustellen oder im Recycling tätig. Einen Schritt in die Mobilitätszukunft hat das Unternehmen in Obwalden bereits gemacht. Dort wird mit zwei vollelektrischen Kehrichtfahrzeugen im Auftrag der Gemeinden der Abfall eingesammelt. «Für diesen Zweck ist ein Stromlastwagen sehr gut geeignet», sagt Firmeninhaber Reto Zimmermann. Man könne lange im Voraus berechnen, welche Strecke es zurückzulegen gelte.

Sehr interessiert ist Zimmermann auch am Thema Wasserstoff. «Allerdings dürfte es noch geraume Zeit gehen, bis diese Antriebsform bei den Baustellen- und Entsorgungsfahrzeugen, wie wir sie brauchen, angekommen ist.» Derzeit gebe es sie auf dem Markt noch nicht zu kaufen. Der Hyundai-Lastwagen, der jetzt in die Schweiz gekommen sei, sei ausschliesslich als zweiachsiger Kastenwagen mit Hebebühne konzipiert. Stand heute sei Wasserstoffantrieb für Lastwagen kaum ökonomisch, ist er überzeugt. Auch die Herstellung des Wasserstoffs spiele dabei eine Rolle:

«Wenn man den Strom dafür extra einkaufen muss, rechnet es sich weniger und ist wohl auch weniger umweltfreundlich.

Mehrere Systeme werden nebeneinander existieren

Urs Schmidli ist CEO der Avia Schätzle AG. Die Firma betreibt in der ganzen Zentralschweiz rund 90 Tankstellen. Eine Wasserstofftankstelle ist derzeit noch nicht dabei. «Bis im April wollen wir im luzernischen Geuensee eine bauen», hält Schmidli fest. Damit wolle man einen ersten Beitrag leisten zur Förderung der CO 2 -freien Mobilität. In der Urschweiz habe Schätzle derzeit noch keine Pläne für eine Wasserstofftankstelle. Er ist sich jedoch sicher, dass durch den Förderverein H2 Mobilität Schweiz und die gesamte Branche in den kommenden Jahren ein flächendeckendes Netz entstehen werde. Allerdings könne man Wasserstofftankstellen auch nicht einfach überall hin bauen. Die Logistik für den Wasserstoff brauche Platz.

«Durch die grössere Anzahl Tankstellen werden sich im Sog der Lastwagen auch Private für die Anschaffung eines Wasserstoffautos entscheiden.»

Hyundai und Toyota seien zwei Vorreiter, doch auch weitere Fahrzeughersteller stünden in den Startlöchern für die Nutzung der Technologie. «Bei grossen Lastwagen wird es absolut Sinn machen, dass man auf Wasserstoff umsteigt», so Schmidli. Bei kleineren Gefährten könne auch ein elektrischer Antrieb mit Batterien das Richtige sein. «Es werden im Mobilitätsbereich bestimmt mehrere Systeme nebeneinander existieren», ist er überzeugt. Dabei denkt er etwa auch an Biotreibstoffe und synthetische Treibstoffe, sowie Gas und selbstverständlich werden auch Diesel und Benzin noch lange ein Teil dieser Kombination sein.