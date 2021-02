Nidwalden/Obwalden/Uri Covid-19: Das gilt es bei der Steuererklärung zu beachten Homeoffice und Kurzarbeit werfen auch Fragen beim Ausfüllen der Steuererklärung auf. Die Kantone stellen Informationen für die Steuerpflichtigen zur Verfügung. Martin Uebelhart 03.02.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr etwas anders: Die Kantone stellen Informationen für die Steuerpflichtigen zur Verfügung. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

Schon bald wird wieder die Aufforderung ins Haus flattern, die Steuererklärung auszufüllen. Mit Blick auf das vergangene Jahr werden sich viele Steuerpflichtige fragen, wie sich die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Steuererklärung auswirken. Im Zentrum des Interesses dürfte stehen, wie die Berufskosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben unter Umständen einen Teil des Jahres im Homeoffice verbracht. Das tägliche Pendeln zum Arbeitsort etwa fiel dabei weg oder auch das Mittagessen auswärts. Die Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden haben festgelegt, wie unselbständig erwerbende Personen ihre Berufskosten deklarieren müssen. Auf den Websites der kantonalen Steuerämter sind dazu Merkblätter zu finden. Die Regelungen in den drei Kantonen sind vergleichbar – auch in weiteren Bereichen.