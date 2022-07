So kühlen Zentralbahn, Postauto und Auto AG Uri Züge und Busse

Nidwalden/Obwalden/Uri So sorgen die ÖV-Betriebe für kühle Köpfe an heissen Tagen Im Hochsommer sind die Klimaanlagen in Zügen und Bussen besonders gefordert. Nun steht bei der Zentralbahn ein grosser Ersatz an. Der Zugbetrieb darf deswegen aber nicht beeinträchtigt werden. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 11.07.2022, 16.30 Uhr

Tomas Stadler (links) und Andreas Keiser bauen ein Klimagerät aus. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 7. Juli 2022)

Unscheinbar sieht die Metallkiste aus, welche die Mitarbeitenden der Stansstader Zentralbahn-Werkstatt mit einem Kran vom Dach eines Spatz-Zuges auf den Boden hieven. Ohne dieses Element würde der Zug zwar trotzdem fahren, aber im Sommer vielleicht mit weniger Passagieren, wenn drinnen das Thermometer auf 30 Grad klettern würde.

Denn bei diesem Metallding handelt es sich um die Klimaanlage, die auf jedem Wagen der Spatz-, Fink- und Adler-Züge und auf den Erstklass-Panoramawagen des Luzern–Engelberg-Expresses montiert ist. Ein Kühlmittel kühlt die angesaugte warme oder heisse Aussen- und Innenluft auf eine Differenz von vier Grad zur Aussentemperatur, gesteuert von Fühlern, welche die Innentemperatur messen.

Selbst bei wechselhaftem Wetter mit schnellen Temperaturstürzen könne die Anlage schnell ausgleichen, weiss Stephan von Moos, Leiter Instandhaltung bei der Zentralbahn (ZB). «Bis zu 15 Grad könnte die Klimaanlage kühlen, aber das wäre für die Fahrgäste wie ein Schock, beim Betreten und Verlassen der Wagen.»

23,0 Grad zeigte das Thermometer im Interregio Luzern–Stans der Zentralbahn am Donnerstagmorgen gegen halb neun Uhr an Bild: Matthias Piazza (Stans, 7. Juli 2022)

Bergfahrt hat Einfluss auf Klimatisierung

Die Herausforderung sei viel mehr das individuelle Empfinden der Fahrgäste.

«Das Temperaturempfinden ist etwas sehr Subjektives. Wir bekommen sehr viele unterschiedliche Rückmeldungen. Den einen ist es zu kalt, den anderen zu warm. Wir entschieden uns für einen Mittelweg.»

Doch sei Klimatisierung in den Zentralbahn-Zügen eine dynamische Sache. Zwischen den Wagen gibt’s keine Türen. Damit können sich nicht nur die Fahrgäste freier im Zug bewegen, sondern auch die Luft. «Wenn der Zug beschleunigt, bewegt er auch die klimatisierte Luft, was sich mit Temperaturunterschieden innerhalb des Zuges zeigt.» Auch die Bergfahrt auf den Brünig habe einen Einfluss. «Weil warme Luft steigt, ist es an der Zugspitze wärmer als am Zugende. Bei der Fahrt nach Meiringen haben wir dann den gegenteiligen Effekt.»

Klimatisierungstechnisch will sich die Zentralbahn weiterentwickeln. Mit einem Projekt in Zusammenarbeit mit einer Hochschule will man herausfinden, bei welcher Klimatisierung sich die Zentralbahn-Fahrgäste am wohlsten fühlen, und die Geräte entsprechend darauf einstellen.

Andreas Keiser ersetzt den Pollenfilter in der Klimaanlage. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 7. Juli 2022)

Das unterschiedliche Temperaturempfinden könnte den Eindruck erwecken, dass die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, was aber in den allerwenigsten Fällen zutreffe. «Unsere Klimaanlagen sind sehr zuverlässig und robust. Das zeigt sich auch daran, dass wir für die zehn Spatz-Kompositionen mit gesamthaft 30 Klimageräten nur ein Reservegerät an Lager haben.» Und eine allfällige Störung würde möglichst noch am selben Tag behoben, sodass die Kunden kaum etwas davon merkten.

Boxenstopp in der Nebenverkehrszeit

Um die Störungsquote bei nahe null halten zu können, werden bei den gut 16-jährigen Spatz-Kompositionen die Klimageräte periodisch gewartet. Stephan von Moos spricht von einem Schwungmassensystem oder, im Rennauto-Jargon, von einem Boxenstopp. In der Nebenverkehrszeit zwischen 10 und 15 Uhr, wenn die dreiteiligen S-Bahnen nicht in Doppelkompositionen fahren, sondern nur solo, wird im Jahresrhythmus jeweils eine Klimaanlage gewartet, bis alle an der Reihe waren. Einen Zug länger aus dem Verkehr zu nehmen, leistet man sich nicht. «Ein neuer Zug kostet zwischen acht und zehn Millionen Franken. Der darf nicht stillstehen, wenn er gebraucht wird.»

Stephan von Moos, Leiter Instandhaltung der Zentralbahn. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 7. Juli 2022

150 Klimageräte fahren total mit den ZB-Zügen auf den Dächern mit und brauchen nebst Wartung auch Strom und Kühlflüssigkeit. Stephan von Moos spricht von einer sinnvollen Sache. «Klimatisierung dient nicht nur dem Komfort der Fahrgäste und des Lokführers, sondern es vermindert auch die Störungsanfälligkeit der Bahntechnik, wenn's nicht 30 Grad heiss wird.» Und der Stromverbrauch der Klimaanlage sei vernachlässigbar, verglichen mit dem Strom, welchen ein 125 Tonnen schwerer, dreiteiliger Zug für die Fahrt braucht. Die Kühlflüssigkeit, die während der ganzen Lebensdauer einer Klimaanlage nicht gewechselt werden müsse und die man heute einsetze, sei in Sachen Ökologie mit jenen Produkten von vor zehn Jahren nicht zu vergleichen.

Ein Postauto unterwegs von Altdorf nach Isenthal. Bild: Philipp Schmidli (11. März 2017)

Öffnende und schliessende Türen fordern Klimaanlagen in Bussen

In den neueren Postautos kann bis zu fünf Grad gekühlt werden, mit dem Ziel, dass es drinnen mindestens 18 und höchstens 25 Grad warm ist. Dabei seien die Empfindungen der Fahrgäste wiederum unterschiedlich, meint auf Anfrage Postauto-Mediensprecher Benjamin Küchler.

«Den einen ist's zu kalt, den anderen zu heiss. Gerade bei Linien mit vielen Haltestellen, bei denen sich die Türen entsprechend viel öffnen, ist die Klimaanlage gefordert.»

Dank der Elektrifizierung der Flotte werde der Dieselverbrauch für die Klimatisierung entsprechend zurückgehen. Dieser betrage bei einem Dieselbus fünf Prozent, was gleichviel sei wie fürs Heizen. Auch werde man bei der Beschaffung neuer Busse auf klimaschonende Klimaanlagen bestehen, die CO 2 als Kältemittel einsetzen statt Flurkohlenwasserstoff. Den Wartungsaufwand für eine Klimaanlage beziffert Benjamin Küchler auf sechs Stunden pro Jahr und Bus.

Ein Bus der Auto AG Uri. Bild: PD

Die Auto AG Uri strebt eine Innentemperatur von 22 Grad an, das kommt offenbar an. «Gemäss der letztjährigen Kundenumfrage sind unsere Fahrgäste mit dem Raumklima, also Temperatur und Luftqualität, sowohl im Sommer als auch im Winter zufrieden», sagt Mediensprecherin Laura Danioth. Jedoch hätten Tageszeit, Aussentemperatur und Sonneneinstrahlung einen Einfluss auf die Innentemperatur. Als grösste Herausforderung bezeichnet Danioth das Öffnen und Schliessen der Türen an den Haltestellen. «Bei diesem Vorgang findet ein reger Luftaustausch statt, welcher ein stabiles Klimatisieren oder Heizen schwierig macht.»

Die Auto AG Uri habe soeben eine Studie zu alternativen Antriebsarten fertiggestellt. Darin gehe es darum, zu definieren, welche Antriebsart auf welcher Linie ökologisch und ökonomisch Sinn mache. «Wir sind bestrebt, den CO 2 -Ausstoss mit dem zukünftigen Einsatz von umweltverträglichen Antriebsarten zu reduzieren. Dies betrifft auch den Einsatz von Klimaanlagen in den Fahrzeugen, bei welchen sich die Technologie auch stetig weiterentwickelt.»

