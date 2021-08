Regen: Teil der Gemüseernte in Nidwalden und Uri fällt ins Wasser

Nidwalden/Uri Landwirte unter Druck – ein Teil der Ernte fällt ins Wasser Gemüsebauern kämpfen mit dem verregneten Sommer. Salate sind kleiner als sonst, Tomaten oder Kartoffeln leiden unter Kreuzfäule und auch ganz allgemein bremst die fehlende Sonne das Wachstum. Trotzdem lassen die Landwirte ihre Köpfe nicht hängen. Anian Heierli 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dauerregen und heftige Überschwemmungen machten diesen Sommer der Landwirtschaft zu schaffen. Das Perfide daran: Die starken Niederschläge fielen nicht in einer absehbaren Zeitspanne, sondern zogen sich über Wochen und Monate. Laut Meteo Schweiz regnete es landesweit im Schnitt in diesem Sommer an mehr als jedem zweiten Tag. Auch in Nidwalden und Uri standen die Felder der wenigen Gemüsebauern teilweise unter Wasser, was Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität der Produkte hat.