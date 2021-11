Interkantonales Musikprojekt feiert Jubiläum in Ennetbürgen

Nidwalden/Uri Interkantonales Musikprojekt feiert Jubiläum Nach zehn Jahren musikalischen Schaffens hat das Alphornquartett Niduri die erste CD-Produktion erfolgreich abgeschlossen. Am Samstag findet die offizielle Taufe des Tonträgers statt. 17.11.2021, 13.33 Uhr

Im Jahr 2010 fanden drei Nidwaldner und ein Urner im Alphornquartett Niduri zusammen. Mit viel Engagement und Freude pflegt das Ensemble den «nidurnerischen» Alphornstil, der von vielen modernen wie auch traditionellen Melodien und Rhythmen geprägt ist. Nicht selten mischt sich das virtuose Alphornspiel mit dem südamerikanischen Cajon.

Seit nunmehr elf Jahren musiziert das Quartett Niduri zusammen. Bild: PD

Mit der Tradition im Rücken, dem Schalk im Nacken und der Melodie im Kopf musizieren Sepp Barmettler, Marco Gabriel und Reto Odermatt aus Ennetbürgen mit Erich Zwyer aus Sisikon seit nunmehr elf Jahren zusammen.

Kulturelles Gedankengut für künftige Generationen erhalten



Die vier Urschweizer beschlossen im Jahr 2019, ihre bisherigen Kompositionen in einem Tonträger zusammenzutragen. Die Formation möchte neben der aktiven Beteiligung am Kulturgeschehen das unbezahlbare Gedankengut sichern und für zukünftige Generationen erhalten. Der geplante Termin der CD-Taufe im vergangenen Jahr wurde durch die Pandemie verhindert. Die Feierlichkeiten wurden um ein Jahr verschoben und finden am Wochenende in Ennetbürgen statt.

«Eine reine Alphorn-CD ist zu eintönig, es braucht Abwechslung»,

meint Erich Zwyer, der Urner Mitinitiant des Projekts. Neben den gewohnten Klängen der Alphörner finden ein Jodelduett, ein Handorgelduo und eine Jodelgruppe Platz auf dem Tonträger.

«Die Auswahl fiel uns leicht», bestätigt Marco Gabriel. «Durch die vielen gemütlichen Zusammentreffen der vergangenen Jahre entstanden Freundschaften weit über die musikalischen Grenzen hinweg.» So konnte man die bekannte Jodelgruppe Bärgröseli Alpnachstad, das Jodelduett Monika Frank und Marco Würsch sowie das Handorgelduo Dani & Thedy Christen für die Aufnahmen begeistern.

Nicht selten mischt sich das virtuose Alphornspiel mit dem südamerikanischen Cajon bei «Niduri». Bild: PD

Uraufführungen, Überraschungen und Unterhaltung



Nebst Eigenkompositionen werden auch moderne Arrangements und Erstaufführungen zu hören sein. Alphorn mit Jodel oder Handorgelklänge gespickt mit Alphornspiel sind Gemeinschaftswerke mit den Gastformationen. Im Anschluss an den Konzertteil wird mit musikalischer Unterhaltung weitergefeiert.

Das Konzert findet am Samstag, 20. November, in der MZA Ennetbürgen statt. Um 20 Uhr beginnt die feierliche Taufe mit majestätischen Klängen. Der Anlass findet unter den aktuellen Covid-Bestimmungen mit 3G (Zertifikatspflicht) statt. Ab 16 Uhr ist ein Testcenter vor Ort eingerichtet. Hier kann gegen einen Unkostenbeitrag das Zertifikat erworben werden.

Weitere Informationen findet man unter: niduri.ch.