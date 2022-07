Nidwalden/Uri Tagelanges Pickeln: Fünf Lernende sanieren Wanderweg auf dem Haldigrat für guten Zweck Fünf Lernende aus der Innerschweiz haben einen Teil des Wanderwegs auf dem Haldigrat saniert. Dabei haben sie einem bisher unbenannten Vorgipfel des Brisen womöglich einen Namen geschenkt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Die fünf Lernenden zusammen mit Werni Häcki (von links): Jason Schneider (18, Wikon), Samuel Wicki (21, Malters), Francesco Montesanto (26, Sursee), Janis Bircher (21, Stans) und Leon Manske (16, Nottwil). Bild: Kristina Gysi (Haldigrat, 7. Juli 2022)

Man sieht die jungen Männer schon von weitem. Ihre orange Kleidung hebt sich deutlich vom Nebel ab, der den Brisen in dichtes Grau hüllt. Sie stehen auf dessen Vorgipfel, dem ersten, den man erklimmen kann, wenn man den Zweiersessel der Sesselbahn, die vom Alpboden auf den Haldigrat führt, verlässt.

Zu fünft sind sie, der kühle Wind trägt ihre Stimmen und ihr Lachen nach unten auf die Plattform des Bergrestaurants. Seit drei Tagen sind sie hier und machen aus dem ausgelaufenen Trampelpfad, der über den Grat hoch zum Brisen führt, einen sicher begehbaren Wanderweg.

Projekte für das Allgemeinwohl Die Wanderwegsanierung auf dem Haldigrat ist im Rahmen von «Infra-Republic» entstanden. Das 2012 lancierte Projekt sichert die Werterhaltung des Schweizer Kulturguts, unterstützt weltweit ärmere Regionen mit dem Aufbau von Infrastruktur und hilft, schwer zugängliche und schwierig finanzierbare Projekte zu realisieren. Dabei werden jährlich während zweier Wochen Lernende als Freiwilligenarbeiter eingesetzt, wie es auf der Website heisst. (pd/KG)

«Die Arbeit an sich unterscheidet sich nicht gross von dem, was wir sonst machen», sagt einer von ihnen. Janis Bircher ist Lehrling der Stansstader Spag Schnyder Plüss AG, das Pickeln ist für ihn auch im Strassenbau an der Tagesordnung. Und die Berge sind für den Stanser ein zweites Zuhause. Die fünf Lehrlinge – sie alle sind Mitarbeiter verschiedener Strassenbau- und Tiefbauunternehmen derselben Holding – schlafen während des Wanderweg-Projekts im Berggasthaus Haldigrat.

Pickeln ist die Hauptbeschäftigung der Lernenden auf dem Haldigrat. Im Bild: Werni Häcki (links) und Jason Schneider. Bild: Kristina Gysi (7. Juli 2022)

Mit dabei ist Werni Häcki, seinerseits Mitarbeiter der Spag Schnyder Plüss AG und Vertreter des Gebiets Niederrickenbach und Haldigrat-Brisen der Nidwaldner Wanderwege. Er sei unweit von hier aufgewachsen und geht, seit er vierjährig war, ins Haldigebiet, da seine Familie Mieterin einer Alphütte ist.

Als das Projekt der Wanderwegsanierung beim Brisen lanciert wurde, fiel die erste Wahl auf Häcki, um dieses zu betreuen. Schon eine Woche zuvor arbeitete er mit zwei der Lernenden in Niederrickenbach. Und nun steht er da, auf dem Grat seines Heimbergs, und erneuert mit fünf jungen Männern den ihm vertrauten Wanderweg.

Im oberen Teil des Bildes ist deutlich der schmale Trampelpfad erkennbar. Dieser wurde schlangenförmig ausgehoben und verbreitert. Zudem lassen Gräben zu beiden Seiten des Weges das Regenwasser ablaufen. Bild: Kristina Gysi (Haldigrat, 7. Juli 2022)

Gibt es nun eine «Kompassegg» beim Brisen?

Die Woche fern vom Tal ist für die Lehrlinge eine willkommene Abwechslung. «Sicher weniger stressig als sonst», sagt Francesco Montesanto aus Sursee LU.

«Man hat uns auch gesagt, dass bei diesem Projekt der Spass und nicht die Leistung im Vordergrund stehen solle.»

Geleistet haben sie dennoch. Vor wenigen Tagen begonnen, wurde bereits ein beträchtlicher Teil des Weges ausgehoben und verbreitert. Zudem führen Gräben links und rechts vom Pfad weg, die das Regenwasser abfliessen lassen sollen.

Da die Arbeit zum grössten Teil aus Pickeln besteht, haben sich die Jungs eine Nebenbeschäftigung ausgedacht. Deshalb stehen sie nun zu fünft auf dem ersten Vorgipfel Richtung Brisen. In ihrer Mitte ein Kompassstern, gemauert aus herumliegendem Schieferstein und Beton. Sein «N» zeigt zum Glück wirklich gen Norden: «Mit plus/minus zehn Grad Abweichung», räumt Samuel Wicki aus Malters LU ein. Ob sie den kleinen Vorgipfel deshalb «Kompassegg» nennen wollen, da scheinen sie sich noch nicht ganz einig.

Als Nebenbeschäftigung betonierten die fünf Lernenden diesen Kompassstern. Bild: Kristina Gysi Man arbeitet Hand in Hand. Im Bild: Janis Bircher (links) und Samuel Wicki. Bild: Kristina Gysi Als Nebenbeschäftigung betonierten die fünf Lernenden diesen Kompassstern. Man arbeitet Hand in Hand. Bild: Kristina Gysi

In der Gruppe wird viel gelacht, auch mal gesungen, etwas gerauft. Die Stimmung ist ausgelassen, die fünf Lernenden verstehen sich gut. Jason Schneider aus Wikon LU sagt:

«Hier lernen wir uns mal richtig kennen, nicht nur von der Schule, wo man sich kurz Hoi und Tschau sagt.»

Leon Manske aus Nottwil LU ergänzt: «Durch die fehlenden Maschinen und Autos ist alles etwas weniger hektisch.» Zudem müsse man deswegen keinen Helm bei der Arbeit tragen, so Schneider.

Man schaut, wie weit man kommt

Ein genau definiertes Ziel hat die Gruppe auf dem Haldigrat nicht. «Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen», sagt Leiter Häcki. Man könne schliesslich immer weitermachen, der Weg sei noch lang. «Mal schauen, wie lange die Motivation noch anhält», meint er mit einem schmunzelnden Seitenblick zu den Jungs. Und wie ist die Motivation? «Perfekt!», kommt die schnelle Antwort. Vielleicht etwas zu schnell. Schliesslich stehen der Gruppe weitere Tage harter Pickelarbeit bevor.

Viel tun würden sie am heutigen Tag wohl nicht mehr, heisst es. Abends seien sie meistens müde, man dusche, esse zu Abend, trinke noch etwas zusammen. «Der Sonnenuntergang ist sehr speziell hier oben», so Häcki. Er zeigt Fotos. Der Himmel, in dichtes Rosa getaucht, ein gleissender Lichtkegel, der hinter dem nächsten Gipfel verschwindet, und unten im Tal die spiegelnden Seen. Trotz stundenlangen Pickelns: Dieser Ausblick jeden Abend dürfte den Bauarbeitern neue Kräfte für die nächsten Tage geben.

