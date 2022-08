Nidwaldner Briefmarken-Ausstellung Philatelisten sammeln Wissen, das kleben bleibt Der Philatelisten-Verein Nidwalden zählt 100 Mitglieder. Zum 60. Geburtstag des Vereins zeigen diese in Beckenried Schätze aus Papier. Und sie werben um Nachwuchs-Sammler. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

«Die Briefmarke ist nach wie vor ein kostbares Kulturgut», beteuert Hans Käslin, Präsident des Philatelisten-Vereins Nidwalden. Und er schmunzelt: «Wir sammeln Wissen, das auf Dauer kleben bleibt!» Am letzten Augustwochenende zeigen die rund 100 Vereinsmitglieder und eine Jugendgruppe ihre sonst gut gehüteten Schätze im Alten Schützenhaus in Beckenried an der «Nidwaldner Briefmarken-Ausstellung 2022».

Die Organisatoren «fachsimpeln»: Jörg Auckenthaler, Raimund Vogl und Präsident Hans Käslin. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 20. August 2022)

Präsentiert werden die sorgfältig auf Blätter geklebten Kleinode in 100 grossen Rahmen: ein buntes Kaleidoskop an Briefmarken, Briefen und Karten. Wie wertvoll das gezeigte Kulturgut ist, mag eine eindrückliche Zahl belegen: Allein das Prunkstück der Ausstellung, ein Rahmen mit lauter Basler Täubchen, die ein Ennetbürger Philatelist – auch Briefmarkensammler genannt – zusammengetragen hat, dürfte einen Wert von nahezu 50’000 Franken besitzen. Doch den meisten Philatelisten geht es beim Sammeln gar nicht in erster Linie ums grosse Geld, sondern viel mehr um den Sammelspass.

Raimund Vogl aus Fürigen, OK-Präsident der Jubiläumsschau, sagt: «Ich bin ein Autofan und habe schon als Bub Briefmarken mit Autos aus aller Welt gesammelt.» Jahrelang sei er beispielsweise auf der Suche nach einem «Deux Chevaux» gewesen. Schliesslich habe er die «Ente» tatsächlich als Einzelmarke entdeckt. Andere Motivsammler erfreuen Besucherinnen und Besucher mit Rosenzauber, Fischen oder Bären. Die Geschichte der Luftfahrt oder der Gotthardbahn sind genauso Themen wie Kinder oder Grimms Märchen.

19 Briefmarken mit Nidwaldner Motiven

Natürlich ist jeder Kanton stolz, wenn er eigene Sujets für Briefmarken erfolgreich vorschlagen kann. Hans Käslin schränkt jedoch ein: «Nur selten hat man mit Eingaben wirklich Erfolg.» In Beckenried werden alle bisherigen «Helvetia-Briefmarken» mit Nidwaldner Motiven vorgestellt. Im Ganzen sind es bis heute genau 19: Das geht vom Schnitzturm übers Wolfenschiesser «Hechhuis» zur Stanser Tagsatzung und dem Rathaus; über das Trachtenmädchen zur Glasblaskunst und der Fliegerei. Aber auch die Stanserhorn-, die Cabrio- und die Pilatusbahn dürfen auf Briefmarken Werbung machen.

Im Ganzen gibt es genau 19 Schweizer Briefmarken mit Nidwaldner Motiven. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 20. August 2022)

Die Marken als Postwertzeichen beflügeln den Eifer der Sammler nur zu einem Teil. Das erkennt man schnell, wenn man in der Ausstellung von Rahmen zu Rahmen geht. Da bekommt man auch alte, rare Ansichtskarten aus allen elf Nidwaldner Gemeinden zu sehen. Viele Briefe mit seltenen Stempeln wecken das Interesse. Der Beckenrieder Sammler Jörg Auckenthaler sagt es so:

«Es sind die Geschichten hinter den Exponaten, die sie zu Liebhaberobjekten machen.»

Hans Käslin zeigt seine Sammlung zur Schriftstellerin Isabelle Keiser. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 20. August 2022)

Oft entscheide die Frage, wer wem was geschrieben habe, über den Wert für den Sammler. In dieser Hinsicht einzigartige «Post» stellt Präsident Hans Käslin vor: Er hat im Verlauf der Jahre gut 200 Karten und Briefe zusammengetragen, welche die Beckenrieder Autorin Isabelle Kaiser selber geschrieben und überallhin verschickt hat. Und er beteuert: «Wenn ich je mit Sammeln aufhöre, werde ich diesen Schatz nicht verkaufen. Eher mache ich eine Schenkung, damit er auch kommenden Generationen erhalten bleibt.»

Philatelisten werben um Nachwuchs

«Ein wichtiges Anliegen ist uns, Jugendliche für das spannende Hobby Philatelie zu gewinnen», sagt Präsident Hans Käslin. Deshalb biete der Verein kostenlos und regelmässig Jugendkurse samt einem obligaten «Znüni» an. Zur Jubiläumsausstellung werden an zwei Tagen elf Nidwaldner Schulklassen eingeladen. Neben Führungen lädt man die Kinder zu einem Parcours und Spielen ein. Sogar ein bis zum Rand mit Briefmarken gefüllter «Schwingertrog» steht bereit. «Daraus können Buben und Mädchen den Anfang für eine Sammlung schöpfen», sagt Käslin. Interessieren dürften sich die Kinder auch für spannende Geschichten. OK-Präsident Raimund Vogl etwa erzählt:

«Bijou meiner Sammlung ist eine Marke des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, auf der eines der Siegerjahre falsch ist.»

Der Fehler der Druckerei macht die Marke doppelt kostbar. Auch Jörg Auckenthaler berichtet von so einem wertvollen Fehler. «Auf einer Feldpostkarte von 1940 fand ich ein Nidwaldner Trachtenmädchen, das eine Perle im Hut hat», berichtet er. Natürlich ist die Perle in Wirklichkeit ein millimetergrosser weisser Fleck, der eigentlich gar nicht dort sein dürfte.

Briefmarkensammeln ist auch in der Zeit, in der eine Poststelle nach der andern verschwindet, ein höchst spannendes Hobby.

Nidwaldner Briefmarken-Ausstellung 2022 im alten Schützenhaus, Beckenried. Vom 27. bis 28. August. Am 25. und 26. August Jugendaktivitäten mit Nidwaldner Schulklassen als Gäste. Weitere Infos: www.briefmarken-nidwalden.ch.

