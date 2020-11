Nidwaldner Druckereien holen fünf Auszeichnungen Die Druckerei Odermatt AG und Engelberg Druck AG erhalten mehrere Swiss Print Awards: Diese Preise werden jährlich an die besten Printprodukte der Schweiz verliehen. 23.11.2020, 11.30 Uhr

(mah) Eine siebenköpfige Jury hat zwölf Printprodukte mit dem Swiss Print Award ausgezeichnet und einen Sonderpreis verliehen. Unter den Preisträgern befinden sich auch zwei Nidwaldner Druckereien: Fünf von 13 Auszeichnungen gingen vergangenen Mittwoch an die Druckereien Odermatt und Engelberger. Die Druckerei Odermatt AG erhielt den Peter-Grob-Preis und gewann Silber in den Kategorien «Books» und «Publications». Engelberg Druck AG wurde zweimal mit Bronze ausgezeichnet: einmal in der Kategorie «Printed Objects» und einmal in der Kategorie «Publications».