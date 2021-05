Nidwaldner Ferienpass Pro Kids Nidwalden erhält ein neues Vorstandsmitglied Der bisherige Präsident Beat Fuchs tritt zurück, für ihn rückt Beatrice Richard-Ruf nach. Die Arbeit für rund 700 Kinder und Jugendliche geht mit motiviertem Team weiter. 25.05.2021, 18.37 Uhr

(sez) Pro Kids Nidwalden ist die Nachfolgeorganisation von Pro Juventute Nidwalden. Initiant und bisheriger Präsident des Vereins Pro Kids ist der ehemalige Buochser Regierungsrat Beat Fuchs. Pro Kids Nidwalden ist der Trägerverein des Nidwaldner Ferienpasses, an welchem während der Sommerferien alljährlich mehr als 700 Kinder teilnehmen.

Ex-Regierungsrat Beat Fuchs tritt aus dem Vorstand von Pro Kids Nidwalden zurück. Archivbild: Corinne Glanzmann

Aufgrund der anhaltenden restriktiven Versammlungsbestimmungen wegen der Covid-19-Pandemie wurde die diesjährige Delegiertenversammlung schriftlich durchgeführt, wie der Verein in einer Mitteilung an die Medien schreibt. Das Protokoll der Gründungsversammlung von 2019, der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Entlastung des Vorstandes und die Festsetzung des Mitgliederbeitrages auf zehn Franken wurden allesamt genehmigt. Als Vorstandsmitglieder 2022–24 wurden Ruedi Walpen, Stans (bisher), Madeleine Imboden, Stans (bisher), und Tamara Mathis, Luzern (bisher). Als Ersatz für den zurücktretenden Präsidenten Buochser Beat Fuchs wurde neu Beatrice Richard-Ruf aus Stans gewählt. Die Kontrollstelle wurde mit René Engelberger und Marco Isenegger ebenfalls bestätigt.

Beatrice Richard-Ruf rückt in den Vorstand des Nidwaldner Ferienpasses nach. Archivbild: Robert Fischlin

Für den Ersatz des in die Jahre gekommenen EDV-Programmes für den Ferienpass Nidwalden wurde ein Kredit von 25'000 Franken genehmigt. Das bisherige EDV-Programm sei bereits so alt, dass die technische Unterstützung nicht mehr gewährleistet werden könne, heisst es in der Mitteilung.