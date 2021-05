Nid-/Obwalden Wegen Corona meiden einige Senioren die Altersheime – teilweise bleiben Betten frei In Obwaldner Heimen, die schwere Corona-Ausbrüche hatten, bleiben derzeit die Betten leer. Entspannter sieht dagegen die Situation in Nidwalden aus. Christian Tschümperlin 20.05.2021, 05.00 Uhr

Auf diese Phase hatte Stiftungsratspräsident Albert Sigrist sehnlichst gewartet: Seit einiger Zeit sind die Besuchereinschränkungen im dr Heimä in Giswil gelockert. Dies erfolgte in Absprache mit dem Gesundheitsamt. So blieb das Heim von der zweiten Coronawelle im Herbst und Winter verschont. Er sagt:

«Glücklicherweise hatten wir keinen einzigen Coronatoten und keine positiven Fälle.»

Doch viele Zimmer im dr Heimä stehen leer. 8 von 48 Betten sind derzeit frei. Damit liegt die Auslastung 17 Prozent unter der sonst üblichen. Dies bereitet Sigrist Bauchschmerzen: «Normalerweise haben wir Wartelisten. Jetzt müssen wir Überzeiten kompensieren.»

Im dr Heimä bleiben derzeit viele Betten leer. Es steht die Vermutung im Raum, dass es sich um ein Imageproblem handelt. Bild: Robert Hess (Giwil, November 2014)

Dabei tut man im Heim alles, damit sich die Senioren wohlfühlen: «Wir können die Sicherheit dank unserer Schutzkonzepte absolut gewährleisten und die Geselligkeit gibt es auch.» Dafür sorgen interne Programme wie Rikschafahrten ums Aaried. Sogar das soziale Leben kann wieder stattfinden. Zwei Besucher pro Klient gleichzeitig sind wieder erlaubt. Ansonsten gelten die bekannten Abstands- und Hygienemassnahmen.

Einige Leute wollen mit dem Eintritt noch warten

Dass sein Heim seit längerer Zeit keine Eintritte mehr verzeichnet, liegt am aktuellen Image, glaubt Sigrist. «In den internationalen Medien liest man vom grossen Coronasterben in den Heimen. Wir haben dieses Problem nicht. Der schlechte Ruf eilt uns aber voraus.» Einige Leute sagen ihm offen, dass sie mit dem Eintritt noch zuwarten wollen: «Weil zu Hause weniger strenge Regeln gelten», so Sigrist.

Stiftungsratspräsident Sigrist war denn auch nicht immer glücklich mit allen Auflagen. «Der Mensch entwickelt Abwehrkräfte dank viel Freude, Bewegung und frischer Luft.» Die Vereinsamung vergleicht er mit einem verdorrenden Baum. Dass Angehörige mit ihren Engsten im Heim letztes Jahr zeitweise nur über ein physisches Fenster kommunizieren durften, habe möglicherweise abschreckend gewirkt. Trotz allem hat sich Sigrist seinen Optimismus bewahrt:

«Wir warten nun ab und hoffen auf eine baldige Trendwende.»

Andere Heime hatten mehr Mühe mit der zweiten Welle

Doch wie sieht die Situation in Obwalden generell aus? Es zeigt sich ein differenziertes Bild, wie eine Nachfrage bei Curaviva Obwalden ergibt. «Giswil ist das einzige von sieben Heimen in Obwalden, das in der zweiten Welle von einem Corona-Ausbruch verschont blieb», sagt Präsidentin Theres Meierhofer. Sie leitet das Heim Erlenhaus in Engelberg. In zwei Obwaldner Heimen – der Residenz am Schärme in Sarnen und im Eyhuis in Lungern – kam es infolge grösserer Ausbrüche auch zu mehreren Todesfällen. «Diese Heime klagen ebenfalls über leere Betten.» Alle anderen Heime sind aber gut besetzt. Trotzdem:

«Die Nachfrage ist generell schwächer geworden, bis vor kurzem hatten wir noch lange Wartelisten.»

Theres Meierhofer führt die instabile Nachfragesituation in den Heimen auch auf falsche Annahmen zurück: «Es gibt Vorurteile. Die Berichte schwankten zwischen Pflegeheime als Gefängnis oder als Todesfalle. Es war ein ständiges Wechselbad der Gefühle.» Manche Angehörige seien der Meinung gewesen, man tue zu wenig für den Schutz der Angehörigen, andere meinten, man tue zu viel. Meierhofer stellt klar: «Wir, die wir den Innenblick haben, können dieses Image nicht bestätigen. Die Leute sind im Heim nicht isoliert, ausser in den Akutphasen gab es stets Besuchsmöglichkeiten. Und gerade in den Quarantänezeiten habe man sich gut um die Senioren gekümmert.» Überdies könne man sich auch zu Hause anstecken.

Wenn Meierhofer eine Prognose abgeben müsste, so ist sie zuversichtlich: «Einige Senioren warten noch zu und werden aktuell von Angehörigen, die sich im Homeoffice befinden, gepflegt.» Inzwischen seien aber alle in den Heimen, die es wollten, geimpft. «Sobald die schwierige Zeit vorbei ist, wird die Nachfrage wieder anziehen.» Noch muss sich keines der Heime über grosse finanzielle Probleme sorgen. Schwankungen sind in der Alterspflege normal. Meierhofer dazu:



«Eine Dichte von Todesfällen gibt es auch in schweren Grippewintern.»

Etwas entspannter stellt sich dagegen die Lage in Nidwalden dar. Die Probleme mit einer Unterbelegung in den Alters- und Pflegeheimen seien überschaubar, wie Charly Pichler, Präsident von Curaviva Nidwalden, auf Anfrage sagt. Er leitet das Alterszentrum Oeltrotte in Ennetbürgen. «Dank einer hohen Durchimpfrate unserer Bewohnerinnen und Bewohner von 85 Prozent und konsequent umgesetzter Schutzkonzepte ist die Lage bei uns zurzeit stabil», sagt er.

Man habe schon früh Besuchsfenster in der Oeltrotte angeboten und mittlerweile sei die Gartenwirtschaft für Bewohnende und Angehörige geöffnet. Es gab zwar Nachfragen bezüglich vermehrter Kontaktmöglichkeiten. Die meisten Bewohner und ihre Angehörigen waren aber mit den möglichen Angeboten zufrieden.