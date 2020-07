Nidwaldner Kantonalbank mit leicht rückläufigem Gewinn im Halbjahr Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat im ersten Semester im Vergleich zur Vorjahresperiode einen leichten Rückgang des Gewinns verzeichnet. Sie konnte den Reingewinn mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 6,8 Millionen Franken knapp halten. 15.07.2020, 11.16 Uhr

(sda/awp) Trotz den Corona-bedingt grossen Einschränkungen in der Wirtschaft und den heftigen Schwankungen an den Finanzmärkten sei ein positives operatives Halbjahresergebnis erzielt worden, teilte die Bank am Mittwoch mit. Wegen einem insgesamt geringeren Geschäftsertrag ging allerdings der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung um 6,0 Prozent auf 13,1 Millionen etwas stärker zurück.