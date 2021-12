Neues Mitglied der Geschäftsleitung der Nidwaldner Kantonalbank

Nidwaldner Kantonalbank Rico Weber wird neues Mitglied der Geschäftsleitung Der Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank hat Rico Weber zum neuen Leiter Firmenkunden und Finanzierungen und somit zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er tritt die Nachfolge von Philipp Müller an, der im Mai 2022 in Pension geht. 17.12.2021, 13.57 Uhr

Rico Weber wird Mitglied der Geschäftsleitung der NKB. Bild: PD

Rico Weber wird neuer Leiter Firmenkunden und Finanzierungen und damit Mitglied der Geschäftsleitung der Nidwaldner Kantonalbank (NKB). Der 37-jährige Finanzspezialist arbeitet gemäss einer Medienmitteilung der Bank aktuell als Leiter Firmenkunden bei der Aargauischen Kantonalbank in Zofingen. Zuvor war er im Firmenkundengeschäft verschiedener Finanzinstitute tätig. Während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn hat er diverse Weiterbildungen absolviert, zuletzt den Studiengang ‹Master of Advanced Studies in Corporate Finance› an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Neben umfassenden Finanzkenntnissen habe er den Bankrat auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt:

«Rico Weber ergänzt optimal die vorhandenen Stärken der Geschäftsleitung»,

so Daniel Bieri, Bankratspräsident der NKB.

Aktuell wohnt Rico Weber in Mühlethal (AG). Angesprochen auf seine Verbindung zum Kanton Nidwalden meint Rico Weber: «Meine Lebensgefährtin hat ihre Wurzeln in Nidwalden. Wir planen, in absehbarer Zeit in diese wunderbare Region zu ziehen.»

Rico Weber tritt seine neue Stelle am 19. April an. Bis Ende Mai leitet Philipp Müller den Bereich Firmenkunden und Finanzierungen. Er wird nach über sechs Jahren bei der NKB in Pension gehen. (jb)