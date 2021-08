Kathrin Schweizer zeigt ihre Werke am Filmfestival Locarno

Nidwaldner Kunst Stanser Künstlerin zeigt ihre Werke am Filmfestival Locarno: «Ich versuche, zu verstehen, was in uns brodelt» Kathrin Schweizer stellt während zehn Tagen ihre Malereien und Filme am Filmfestival in Locarno aus. Im Fokus ihrer Arbeit steht die Rolle der Weiblichkeit in der Gesellschaft. Carina Odermatt 10.08.2021, 16.02 Uhr

Ein Mann versucht zu schreiben, findet aber keinen Zugang zu seiner Kreativität. Er verliert sich in den Unterwasserwelten seiner Badewanne, sinkt ab, neben ihm schwimmen Bücher. Das Badezimmer gleicht einem Märchenwald, voller Moos, Steine und Pflanzen. Er leidet unter dem Druck seines Verlegers und wird verfolgt und eingeschüchtert durch eine Muse, die seine Arbeit in Frage stellt. In einer tiefen Auseinandersetzung mit sich selbst geht seine Welt in Flammen auf, damit eine neue entstehen kann.

Filmszene aus «Elysium». Bild: PD

Die Szenen dieses bildstarken Kunstfilms mit dem Titel «Elysium», was so viel wie «Zustand des vollkommenen Glücks» oder in den griechischen Sagen «Land der Seligen in der Unterwelt» bedeutet, bespielen in einer installativen Darstellung die Wand in Kathrin Schweizers Ausstellung am Locarno Filmfestival.

Der Trailer zu Schweizers Film «Elysium». Quelle: Youtube

Altes Militärcamp wird zum Ort der Kreativität

Die 24-jährige Stanser Künstlerin setzt ihren Film, den sie im Rahmen ihres Bachelorstudiums an der Zürcher Hochschule der Künste gedreht hat, in Kontext mit ihren Malereien, welche die anderen Wände des grossen Ausstellungsraums füllen. Gut möglich, dass dieser am nächsten Tag schon wieder anders aussieht. «Ich habe für zehn Tage eine Möglichkeit bekommen, zu erforschen, wie ich meine Arbeit im Raum platzieren kann. Das ist ein dynamischer Prozess», erklärt die Künstlerin.

Kathrin Schweizer experimentiert mit ihrer Kunst am Filmfestival Locarno. Bild: PD

Die Ausstellung ist auch ihr Arbeitsplatz. Im Moment dreht Schweizer ein Filmtribut für Play Swiss über den Film «Das Fräulein» von Andrea Staka. «Ihre Darstellung von Körperlichkeit begeistert mich», sagt die Filmstudentin. Das «Basecamp» des Locarno Filmfestivals ist ein altes Militärcamp, das zu einem Ort der Kreativität umgewandelt wurde. Hier können sich Personen aus dem Kunst- und Wissenschaftsbereich entfalten und austauschen. Normalerweise richtet sich das neue Projekt an unter 30-Jährige aus aller Welt, die dort während des Filmfestivals auch kostenlos übernachten können. Dieses Jahr nehmen wegen Corona aber hauptsächlich Kunstschaffende aus der Schweiz teil.

Kathrin Schweizer. Bild: PD

Ausstellung soll Menschen zum Nachdenken anregen

Die Malereien von Kathrin Schweizer sind ebenso ausdrucksstark wie ihre Filme. Sie porträtiert die Nidwaldner Berge oder Menschen, die sie getroffen hat. Die Mehrheit der ausgestellten Werke zeigt allerdings Frauen, oftmals als Aktporträts. «Für mich ist Nacktheit nicht zwingend mit Sexualität verbunden, sondern mit authentischem Ausdruck. Wenn ich eine Person oder mich selbst male, versuche ich zu verstehen, was in uns brodelt und was wir zum Ausdruck bringen möchten», erklärt die junge Künstlerin. Ihre Bilder charakterisieren sich durch ihre starken Farbkombinationen und strahlen eine tiefe Sinnlichkeit aus. Sie bilden nicht das Aussehen einer Person ab, sondern halten viel eher ein Gefühl oder einen Ausdruck fest.

Eines der Werke Schweizers. Bild: PD

Die Rolle der Weiblichkeit in der Gesellschaft ist ein zentrales Motiv in ihrer Arbeit, mit dem sie sich auch in ihren Selbstporträts auseinandersetzt. «Weibliche Körper sind stark sexualisiert und in der Öffentlichkeit und der Kunst oft durch und für heterosexuelle Männer dargestellt. Das ist sehr einseitig und beeinflusst, welche Rollen Frauen einnehmen.» Deshalb wolle sie mit ihrer Arbeit den Ausdruck der weiblichen Sensibilität zurückfordern und aus der Perspektive einer Frau darstellen. Dennoch versteht sie ihre Arbeit eher als offenes Gespräch und nicht als Aussage. «Ich möchte Menschen zum Nachdenken anregen und in einen Dialog treten, um meinen Horizont zu erweitern und andere dazu zu inspirieren, dasselbe zu machen», erklärt Schweizer.

Die Rolle der Weiblichkeit in der Gesellschaft ist ein zentrales Motiv in Schweizers Arbeit. Bild: PD

Ihr Film läuft auch in New York

Nach der Matura am Kollegium in Stans absolvierte Kathrin Schweizer ein einjähriges Praktikum beim Nidwaldner Künstler Jörg Niederberger. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Ölfarbe und entschied sich für den Weg der Kunst, der zunächst über den künstlerischen Vorkurs an der Hochschule Luzern führte. Zum Filmen kam sie eher zufällig: Sie trat als Schauspielerin im Film eines Freundes auf, der sich für eine Filmhochschule bewerben wollte. Als sie auch mal hinter der Kamera stand, entschied sie sich eine Woche vor Einsendeschluss, selbst einen Film zu drehen. Damit bewarb sie sich spontan an der Zürcher Hochschule der Künste für den Bachelor in Film. Sie wurde aufgenommen.

Inzwischen hat sie ihr Bachelorstudium abgeschlossen und ihr Film «Elysium» wurde für zahlreiche Festivals nominiert und am Filmfestival Brooklyn gezeigt. Demnächst wird er auch in New York im Kino laufen. Im Herbst plant Schweizer, nach Paris zu ziehen, wo sie für den Master in Regie angenommen wurde. Zudem arbeitet sie an ihrem ersten Langfilm. Und die Malerei? «Ich kann nicht nicht malen. Das Auftragen von Ölfarbe ist ein sehr schöner Akt, der mich entspannt und mir hilft, das Erlebte zu verarbeiten.»

Hinweis: Mehr Informationen über Kathrin Schweizers Schaffen unter www.kathrins.org. Das Filmfestival Locarno läuft noch bis am 14. August.