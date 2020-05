Nidwaldner Landrat besetzt fünf Richtersitze neu Am 27. Mai werden die Gerichtsinstanzen für die Amtsperiode 2020 bis 2024 gewählt. Der Stanser SVP-Landrat Walter Odermatt will zurücktreten und im Kantonsgericht Einsitz nehmen. Martin Uebelhart 17.05.2020, 16.38 Uhr

In seiner Sitzung vom 27. Mai nimmt der Landrat die Gesamterneuerungswahlen der Gerichte für die Amtsdauer 2020 bis 2024 vor. Fünf Sitze – zwei im Verwaltungsgericht und drei im Kantonsgericht – müssen neu besetzt werden. Zuständig für die Wahlvorschläge ist das Landratsbüro. Dieses hat sich bei den Gerichten auch nach den Anforderungen in fachlicher Hinsicht erkundigt. Das Verwaltungsgericht hat laut dem Bericht des Büros festgehalten, dass eine der künftigen Richterpersonen wiederum über vertiefte Kenntnisse in Steuersachen verfügen sollte und die andere Person in Bausachen. Das Kantonsgericht antwortete, dass Personen mit Kenntnissen im Finanz- und Rechnungswesen oder im Bau- und Planungswesen das Kantonsgericht gut ergänzen würden. Zudem sei angesichts der Verfahren für die Zusammensetzung des Richtergremiums wichtig, dass im Richtergremium genügend Richterinnen vertreten seien.