Nidwaldner Landrat heisst Reform des Gewässerrechts gut Nidwalden modernisiert sein Gewässerrecht. Dem Hochwasserschutz wird die Revitalisierung gleichgestellt, das integrale Risikomanagement ist im Gesetz abgebildet. 18.12.2019, 15.00 Uhr

(sda) Der Landrat hat nach erster Lesung das neue Gewässergesetz mit 58 zu 0 Stimmen gutgeheissen. Der Kanton Nidwalden regelt heute das Recht zu Wasser und Gewässer in drei Gesetzen und einer Verordnung. Diese gehen teilweise in die 1960er-Jahre zurück. Eine umfassende Revision sei unumgänglich, vor allem im Bereich Wasserbau, erklärte Umweltdirektor Joe Christen am Mittwoch im Landrat. Er verwies dabei auf die Entwicklungen im Bundesrecht.