Nidwaldner Landrat korrigiert langjährige Praxis bei Gesetzberatung Der Nidwaldner Landrat hat in den vergangenen Jahren bei Beratungen von Gesetzesänderungen jeweils eine Abstimmung zu viel abgehalten. Das hat eine Überprüfung durch den Landratssekretär ergeben. Die Praxis wird nun angepasst. 23.09.2020, 10.13 Uhr

(sda) Berät der Landrat in Nidwalden über die Änderung eines Gesetzes, geschieht das in der Regel in zwei Lesungen. Abgeschlossen ist die Behandlung mit der Schlussabstimmung nach der zweiten Beratung. Bislang gab es im Landrat auch nach der ersten Lesung eine Gesamtabstimmung.