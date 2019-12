Nidwaldner Landrat wählt Deborah Frey zur neuen Staatsanwältin Die 30-jährige Rechtsanwältin wird Nachfolgerin von Tobias Reimann. Philipp Unterschütz 18.12.2019, 13.23 Uhr

Deborah Frey. Bild: PD

Deborah Frey (30) wird neue Staatsanwältin des Kantons Nidwalden. Die in Luzern wohnhafte Rechtsanwältin schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich 2015 mit dem Master ab, nachdem sie 2014 bereits den Master of Laws am King’s College in London erworben hatte. Später arbeitete sie beim Bundesamt für Energie und machte das Anwaltspatent des Kantons Bern. Seit März 2018 ist Deborah Frey als Assistentin der Staatsanwaltschaft im Kanton Nidwalden tätig. Im Oktober 2019 schloss sie eine Weiterbildung für das Certificate of Advanced Studies in Forensics (CAS Forensics) an der Universität Luzern ab.