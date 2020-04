Nidwaldner Muisiglanzgmeind-Revival rückt näher: «Die Bands unterbrachen sogar ihr Konzert, um den Sonnenuntergang zu geniessen» 25 Bands machen das Engelbergertal Ende August zur Open-Air-Bühne. Mehr als die Hälfte davon haben schon fest zugesagt. Der Charme des Engelbergertals lockt selbst britische und amerikanische Acts nach Wolfenschiessen. Matthias Piazza 01.04.2020, 17.30 Uhr

So ging es an der bisher letzten Muisiglanzgmeind 2009 zu und her. Bild: Roger Zbinden (Grafenort, 24. Juli 2009)

Die Vorbereitungen für das Revival der Muisiglanzgmeind laufen. Nun sind Billette für das Open Air in Wolfenschiessen von Ende August erhältlich, und 15 der 25 Bands sind gebucht. OK-Mitglied Flavio Odermatt hebt insbesondere die Engelberger Band Jolly and the Flytrap hervor, die ja im Engelbergertal ein Heimspiel hat. Stolz sei er auch, dass es gelungen sei, mit Jack Slamer, Mimiks oder Panda Lux Bands zu gewinnen, welche sich schweizweit schon einen Namen gemacht haben. Mit Delinquent Habits bereichert eine Band aus den USA das Open Air mit einem Mix aus Latino und Hip-Hop. Laurence Jones aus Grossbritannien bringt britischen Bluesrock ans dreitägige Festival. «Der Charme des Engelbergertals lockt eben Bands aus aller Welt zu uns», weiss Flavio Odermatt auch von früher, als die Muisiglanzgmeind zwischen 2003 und 2009 in Grafenort über die Bühne ging. «Die Bands unterbrachen sogar ihr Konzert, um den Sonnenuntergang zu geniessen», habe er gehört.