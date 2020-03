Nidwaldner Regierung richtet Appell an Bevölkerung «Es geht um Ihre und unsere Gesundheit!», schreibt Landammann Alfred Bossard in einem offenen Brief. Adrian Venetz 22.03.2020, 16.23 Uhr

Die Nidwaldner Regierung hat sich gestern Sonntag mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung gewandt. In einem offenen Brief macht sie auf den Ernst der Lage rund um die Corona-Krise aufmerksam, vor allem auf die Situation von Senioren. «Sprecht eure älteren Angehörigen darauf an. Macht ihnen klar, dass die Lage ernst ist. Dass wir ihnen nicht ihre Freiheit rauben, sondern sie schützen wollen. Dass wir uns Sorgen machen und sie Hilfe von uns oder den Nachbarn annehmen sollen, auch wenn sie sich im Stolz verletzt fühlen», heisst es im Brief.

Weiter erinnert die Regierung an die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesrates. Man solle sich daran halten, auch wenn man «in der Vergangenheit mit den Entscheiden unserer Landesregierung nicht immer einverstanden» gewesen sei. «Es geht hier nicht um irgendeine Abstimmung. Es geht um Ihre und unsere Gesundheit!» Auch sei sich die Regierung des wirtschaftlichen Schadens aufgrund der drastischen Massnahmen für viele Unternehmen bewusst. Doch: «Hilfe von Bund und Kanton ist in Aussicht gestellt. Wir lassen Euch in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich.» Wichtig sei, dass nun alle am gleichen Strick ziehen. «Nur so können wir diese Krise meistern.» Die Anordnungen und Empfehlungen des Bundes seien dringend einzuhalten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

«Bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Geht nur für dringende Erledigungen unter die Leute. Haltet dabei genügend Abstand und befolgt allfällige Anweisungen des Personals.» Gegen einen Spaziergang oder eine Bike-Tour alleine, zu zweit oder mit der Familie spreche nichts. «Frische Luft tut gut – gerade in diesen schwierigen Wochen. Aber schränkt die Zeit ein, in der ihr euch draussen aufhaltet. Und vermeidet Ansammlungen von mehr als fünf Personen.» Wenn man die Massnahmen nicht umsetze und die Infektionsrate weiter ansteige, werde der Bundesrat keine andere Wahl haben, als noch schärfere Massnahmen zu beschliessen – bis zum kompletten Ausgehverbot. «So weit wollen wir es nicht kommen lassen», schliesst der Brief, der von Landammann Alfred Bossard und Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger unterzeichnet ist.



Der Brief der Nidwaldner Regierung an die Bevölkerung. Bild: PD