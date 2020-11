Nidwaldner Regierung will Corona-Härtefall-Gesetz so rasch wie möglich anwenden Bund und Kanton wollen Unternehmen, die wegen ihrer Tätigkeit von den Folgen von Covid-19 und entsprechender Schutzmassnahmen besonders betroffen sind, finanziell helfen. Matthias Piazza 03.11.2020, 13.57 Uhr

Die Bergstation der Cabriobahn auf dem Stanserhorn. Auch Seilbahnen will der Kanton unter die Arme greifen. Bild: PD

Für sogenannte Härtefälle sowie touristische Angebote im Personenbeförderungsbereich sind vom Bund gesetzliche Grundlagen geschaffen worden, um neue Instrumente zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie zu ermöglichen. Der Regierungsrat hat die erforderlichen Abklärungen und die Schaffung von Grundlagen in Auftrag gegeben, damit diese Instrumente in Nidwalden möglichst rasch angewendet werden können, wie er am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Bundesrat hat im Anschluss an die erste Welle der Corona-Pandemie eine gesetzliche Grundlage für die Unterstützung von wirtschaftlichen Härtefällen geschaffen. So sollen Unternehmen, die aufgrund ihrer Tätigkeit von den Folgen von Covid-19 und entsprechender Schutzmassnahmen besonders betroffen sind, unter gewissen Bedingungen finanzielle Hilfestellungen erhalten. Dies trifft vor allem auf Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Eventbranche, Schausteller, Dienstleister der Reisebranche sowie touristische Betriebe zu. Ein Härtefall liegt gemäss Gesetz dann vor, wenn der Jahresumsatz unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts liegt, wobei die gesamte Vermögens- und Kapitalsituation zu berücksichtigen ist.

Kantone sollen sich mit 50 Prozent daran beteiligen

Der Bundesrat will die Härtefall-Regelung möglichst auf den 1. Dezember einführen, was der Nidwaldner Regierungsrat begrüsst. Der Bund erarbeitet derzeit mit Hochdruck die dazugehörende Verordnung. Es ist vorgesehen, dass sich die Kantone mit 50 Prozent an der finanziellen Hilfe beteiligen. «Solange die Einzelheiten noch nicht bekannt sind, ist eine abschliessende Beurteilung, wie umfangreich betroffene Unternehmen in unserem Kanton konkret profitieren werden, nicht möglich», wird Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger zitiert. Der Regierungsrat hat parallel zu den Arbeiten des Bundes auf kantonaler Ebene den erforderlichen Prozess angestossen, damit das Härtefall-Gesetz in Nidwalden so rasch wie möglich angewendet werden kann.

Wegen der sich erneut zuspitzenden Corona-Lage sei absehbar, dass die Härtefall-Regelung alleine nicht die Wirtschaft in ihrer ganzen Breite tragen und stabilisieren könne. Für den Regierungsrat sei es daher wichtig, dass auf Bundesebene weitere konjunkturpolitische Massnahmen geprüft und ausgearbeitet werden, um für alle möglichen Szenarien gewappnet zu sein, heisst es weiter. «Wir werden uns für gute Lösungen im Sinne unserer heimischen Wirtschaft einsetzen und bei Bedarf auch eine weitergehende kantonale Unterstützung prüfen, wie dies bereits im Frühling nach Ausbruch der Pandemie der Fall gewesen ist», versichert Othmar Filliger.

Auch Seilbahnen sollen unterstützt werden – mit Auflagen

Ein weiteres Instrument auf Bundesbene zielt auf die Abfederung von Einbussen bei touristischen Angeboten im Personenbeförderungsbereich ab. Anspruchsberechtigt sind Transportunternehmen mit einer Personenbeförderungskonzession oder einer kantonalen Bewilligung zum Betrieb von Seilbahnen, wenn die Covid-19-bedingten Ausfälle in der Zeit vom 1. März bis 30. September – nach Abzug aller Reserven – den in den Geschäftsjahren 2017-2019 erzielten Reingewinn übersteigen und das Unternehmen sich zudem verpflichtet, für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 keine Dividenden auszuschütten. Auch hier ist eine kantonale Finanzhilfe Voraussetzung, um Bundesgelder auslösen zu können. Um auch dieses Unterstützungsinstrument in Nidwalden schnellstmöglich anwenden zu können, hat der Regierungsrat hier ebenfalls den Anstoss für die Schaffung der erforderlichen Grundlagen gegeben.

Da derzeit bei beiden Instrumenten seitens Bund noch diverse Punkte offen sind, können aktuell noch keine Aussagen zur genauen Umsetzung in Nidwalden gemacht werden. Der Regierungsrat sei sich der grossen Dringlichkeit bewusst und werde die notwendigen Arbeiten mit höchster Priorität vorantreiben, heisst es weiter. Das Vorgehen will man mit den übrigen Zentralschweizer Kantonen koordinieren.