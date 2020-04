Nidwaldner Regierung will Umgestaltung des Landratssaal nicht antasten Die Nidwaldner Regierung lehnt es ab, den Landratssaal zu erneuern und mit zeitgemässer Technik auszurüsten. Der Landratssaal sei ein geschichtsträchtiger Raum, ein grösserer Eingriff sei deshalb «unbedingt zu vermeiden». 09.04.2020, 11.22 Uhr

Blick in den Landratssaal im Rathaus in Stans. Bild: Corinne Glanzmann (27. Juni 2018)

(sda) Dass die Platzverhältnisse eng und nicht sonderlich komfortabel seien, sieht auch der Regierungsrat so, wie er in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf ein Postulat festhält. Trotzdem will er die bestehende Möblierung beibehalten. Und dies wirke sich einschränkend auf die Möglichkeiten für Änderungen aus