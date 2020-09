Bildstrecke Nidwaldner Reisenomade veröffentlicht zweites Buch: «Wenigstens darf man noch träumen» Jahrelang waren der Stanser Bäckermeister Walter Odermatt und seine Frau Ruth im Fernen Osten und in Afrika unterwegs. Jetzt lässt Walter auch die Daheimgebliebenen an ihren Abenteuern teilhaben. Philipp Unterschütz 03.09.2020, 17.00 Uhr

Walter Odermatt hat sein zweites Reisebuch Abenteuertour Afrika veröffentlicht. Rechts ist seine Ehefrau Ruth. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 4. August 2020)

«Es war ein Gefühl von unendlicher Freiheit und wir waren überglücklich, unsere Träume leben zu dürfen.» Dieses Fazit ziehen Ruth und Walter Odermatt nach neun Jahren auf Reisen, 63 Ländern, unzähligen Begegnungen und Eindrücken. Die beiden aus Stans waren bis im Juni 2019 in ihrem Wohnmobil Abertausende von Kilometern unterwegs und erlebten so manches Abenteuer. An diesen können nun auch die Daheimgebliebenen teilhaben. Nun erscheint Walter Odermatts zweites Buch «Abenteuertour Afrika». Das erste über die Seidenstrasse, das in einer Auflage von 5000 Stück auf den Markt kam, ist längst vergriffen. Nur als eBook ist es noch erhältlich.

Die Reisenomaden Walter und Ruth Odermatt. Hier am südlichsten Punkt Afrikas, wo sich der Indische mit dem Atlantischen Ozean trifft. In Uganda bereit für das Berggorilla Trecking. Auf dem Berggorilla Trecking in Uganda. Nerven haben die beiden Reisenomaden ... Nilpferde im Queen Elizabeth Nationalpark in Uganda. Löwin in Zimbabwe. Der Mount Meru mit Maisplantage in Tansania ist der Nachbarberg vom Kilimandjaro. Eine der schönsten Passstrassen Angolas, die Serra da Leba, führt 1000 Meter hinunter ins angolanische Tiefland und ans Meer. Am Grenzfluss zwischen Mocambique und Tansania im Schlamm steckengeblieben. Doch Hilfe war nah.... Den Grenzfluss zwischen Mocambique und Tansania konnten die Reisenomaden erst nach drei Tagen Warten überqueren, weil er zu wenig Wasser führte. Nilpferd im Etosha Nationalpark Namibia. Ein Eisvogel (Kingfisher) im Lake Baringo Nationalpark in Kenia. Das Krokodil im Lake Baringo Nationalpark Kenia war nur 10 Meter vom Frühstückstisch der Odermatts entfernt. Hamer-Frauen im südlichen Äthiopien. Mursi-Frau im südlichen Äthiopien. Bei der Ausgrabungsstätte Meroe im nördlichen Sudan. 9 Jahre waren die Reisenomaden unterwegs. Das Buch bezieht sich auf den letzten 3-jährigen Teil in Afrika. Titelbild des zweite Buches Abenteuertour Afrika von Walter Odermatt. Ruth und Walter Odermatt wieder zurück in der Schweiz. Wann sie wieder auf Reisen können, ist noch unklar.

Im neuen Werk geht es nun also um den dreijährigen, letzten Abschnitt ihrer Reise mit der Verschiffung ihres Reisemobils von Indien nach Afrika bis zur Rückreise über den Iran zurück nach Europa. «Das Buch ist kein Reiseführer, auch wenn es im Anhang eine Menge Tipps hat», betont Walter Odermatt. «Es ist als Unterhaltung gedacht und gefüllt mit unseren ganz persönlichen Erlebnissen.» So ist man dabei, wie das Ehepaar zwischen Löwen und Elefanten übernachtet, mit dem Reisemobil hoffnungslos im Schlamm feststeckt, eine Fotogalerie am Rande der Wüste führt, in Namibia überfallen wird oder auf Trekkingtour die seltenen Berggorillas in Uganda findet.

Auf dem Trecking in Uganda trafen Ruth und Walter Odermatt auch auf die seltenen Berggorillas. Bild: PD/Walter Odermatt

Der Blick fällt nicht nur durch die rosa Sonnenbrille

Auf den 450 Seiten mit 25 Farbbildern dominieren die interessanten Abenteuer der beiden Reisenomaden, doch in den Geschichten vom afrikanischen Kontinent finden sich auch immer wieder kritische Töne, beispielsweise über die Tätigkeit von Hilfswerken oder politische Hintergründe. Viele Erlebnisse hat Walter Odermatt direkt auf der Reise festgehalten und als Reiseblog öffentlich gemacht. Für das Buch wurden die Texte nochmals überarbeitet. «Eigentlich passt die Erscheinung bestens in die Zeit: Gerade jetzt, wo das Reisen so ziemlich eingeschränkt ist, kann man wenigstens noch träumen», sagt Walter Odermatt.

Die Reisenomaden Walter und Ruth Odermatt am südlichsten Punkt Afrikas, wo sich der Indische mit dem Atlantischen Ozean trifft. Bild: PD

Fremden bläst ein neuer Wind entgegen

Sie seien aber extrem froh, dass sie in der Schweiz seien, während rund um die Welt das Leben von Corona bestimmt werde. «Wären wir beim Ausbruch noch auf Reisen gewesen, hätten wir sofort abgebrochen und wären zurückgekehrt.» Reisen setze auch Eigenverantwortung voraus. Vielerorts habe zudem der Wind gegenüber Reisenden gedreht. Von Freunden, die noch in Afrika unterwegs seien, hätten sie gehört, dass viel vom anfänglichen Willkommensgefühl gewichen sei. «Weisse Reisende werden in Afrika da und dort als ‹Mr. Corona› bezeichnet, wurde uns erzählt.»

Corona hat auch die Pläne der beiden Reisenomaden beeinflusst. «Eigentlich wollten wir im Frühjahr für drei Monate nach Skandinavien. Das haben wir natürlich abgeblasen», erklärt Ruth Odermatt. Und auch ob die geplante grosse Reise nach Südamerika nächstes Jahr möglich ist, steht noch völlig in den Sternen.

Lesung und Bilderpräsentation mit Walter Odermatt bei Bücher von Matt in Stans, 23. September 2020, 19.30 Uhr,. Eintritt 10 Franken. Maximal 50 Personen, Anmeldung nötig unter buecher@vonmatt.ch.

Das Buch Abenteuertour Afrika, ISBN 978-3-347-10273-6 (Paperback), ist erhältlich für 32 Franken im Buchhandel und in Stans bei Bücher von Matt und Guetli Shop.