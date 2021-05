Nidwaldner Sportpreis 2021 Marco Odermatt erhält am 11. Juni in Stans den Sportpreis Der Skirennfahrer Marco Odermatt ist der 15. Preisträger des Nidwaldner Sportpreises. Mit dieser Ehrung würdigt der Kanton die hervorragenden Leistungen des vierfachen Weltcup-Siegers und sechsfachen Juniorenweltmeisters. 27.05.2021, 16.05 Uhr

Hat gut lachen: Sportpreisträger 2021 Marco Odermatt. Bild: PD

(sez) Gewürdigt werde insbesondere Odermatts 2. Platz im alpinen Gesamtweltcup der abgelaufenen Saison, schreibt die Abteilung Sport der Nidwaldner Bildungsdirektion in einer Mitteilung. Spätestens seit dem Gewinn der fünf Juniorentitel an der Heim-Weltmeisterschaft 2018 in Davos galt Marco Odermatt als grosses Talent der Skination Schweiz. Dass sein Weg an die Weltspitze dann derart schnell erfolgte, durfte nicht erwartet werden.

Sein Weltcup-Début feierte der 23-Jährige am Weltcup-Final 2016 im Zuge seines ersten Titels als Juniorenweltmeister im Riesenslalom in Sotschi. In der Saison 2018/19 beendete die Frohnatur bereits zwei Rennen auf dem Weltcup-Podest. Der erste Weltcup-Sieg im Super-G von Beaver Creek in der darauffolgenden Saison war die Bestätigung seines Könnens. Die Saison 2020/21 toppte aber die bisherigen Resultate um ein Vielfaches. Mit dem Sieg im Riesenslalom von Santa Caterina gelang Odermatt eine historische Leistung: Der Nidwaldner sorgte für den ersten Schweizer Erfolg in einem Weltcup-Riesenslalom der Herren seit neun Jahren.

Die unglaubliche Bilanz der Saison 2020/21

Insgesamt neunmal stand er vergangene Saison auf dem Podest, dreimal davon ganz zuoberst. Der 2. Platz im Gesamtweltcup sowie in den Disziplinenwertungen Riesenslalom und Super-G darf als sensationell bezeichnet werden. Bis zum Weltcup-Final in der Lenzerheide lieferte sich Marco Odermatt ein spannendes Duell mit dem Franzosen Alexis Pinturault um den Titel für den konstantesten und komplettesten Skifahrer der gesamten Saison.

Der bodenständige Buochser erlernte bereits im Alter von zwei Jahren auf seinem Hausberg Klewenalp das Skifahren – ehe ihn an einem Kinderskirennen das Rennvirus packte. Fortan erlernte der Blondschopf im Skiclub Hergiswil die Grundtechniken. Mit der Aufnahme ins Kader des Nidwaldner Skiverbands (NSV) 2007 begann die sportliche Karriere. Die ersten Erfolge liessen nicht lange auf sich warten. Dank dem Angebot der Begabtenförderung Ski Alpin Hergiswil konnte Marco Odermatt den Schulalltag mit dem Leistungssport optimal vereinbaren. Der Besuch des Gymnasiums der Sportmittelschule in Engelberg war ein weiterer wichtiger Baustein seines späteren Erfolgs. Seit dem Maturitätsabschluss 2017 konzentriert sich Marco Odermatt voll und ganz auf den Skirennsport.

Der Nidwaldner Sportpreis Der Nidwaldner Sportpreis wurde im Jahr 1992 eingeführt, um Personen oder Institutionen in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste im Bereich des Nidwaldner Sports zu ehren. Er ist mit 5000 Franken dotiert und wird aus dem Swisslos-Sportfonds finanziert. Als Preisträger kommen sowohl erfolgreiche Einzel- und Mannschaftssportler als auch Sportförderer in Frage. Der Sportpreis wurde bisher 14-mal vergeben. Als letzte Preisträgerin wurde 2016 die Sportschützin Nina Christen für ihren Erfolg an den Olympischen Spielen in Rio gewürdigt.

Die Verleihung des Nidwaldner Sportpreises findet am 11. Juni im Theatersaal des Kollegiums in Stans statt. Marco Odermatt wird ihn von Bildungsdirektor Res Schmid überreicht bekommen.