Nidwaldner stimmen für die Senkung der Unternehmenssteuern Die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner befürworten die Vorlage der Regierung. Der Gegenvorschlag der Grünen, der die Gewinnsteuern für Firmen unverändert lassen wollte, scheitert hingegen an der Urne. Martin Uebelhart Aktualisiert 27.09.2020, 19.48 Uhr

Warten auf die Abstimmungsresultate (von links): Alexander Huser (Präsident Grüne), Raphael Bodenmüller (Präsident FDP), Mario Röthlisberger (Präsident CVP), Landschreiber Armin Eberli, Finanzdirektor Alfred Bossard, Thomas Wallimann (Referendumskomitee) und Roland Blättler (Präsident SVP). Bild Martin Uebelhart (Stans, 27. September 2020)

Die Nidwaldner Stimmberechtigten haben gestern die Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes angenommen und dabei der Vorlage des Landrates mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 59,4 Prozent den Vorzug gegeben. Der Gegenvorschlag eines Referendumskomitees wurde mit 57,7 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Mit der Annahme der Vorlage des Landrates wird die Gewinnsteuer für alle Gesellschaften und Genossenschaften im Kanton Nidwalden von 6,0 auf 5,1 Prozent gesenkt, dies als Ausgleich zu den aufgehobenen Steuerprivilegien für Holding- und Verwaltungsgesellschaften aufgrund der internationalen Harmonisierung. Der Gegenvorschlag wollte den Gewinnsteuersatz auf 6,0 Prozent belassen, die weiteren Punkte der Vorlage waren indes unumstritten.

Bis auf Stans haben alle Gemeinden die Vorlage des Landrats bevorzugt. Im Hauptort erhielten beide Varianten eine knappe Ja-Mehrheit und bei der Stichfrage obsiegte der Gegenvorschlag mit 53,3 Prozent.

«Das Volk hat das Gesamtpaket anerkannt»

«Ich bin dem Ergebnis zufrieden», sagte Finanzdirektor Alfred Bossard gestern an einer Medienkonferenz im Regierungsratssaal in Stans. Es stimme ihn positiv, dass es einerseitseine hohe Stimmbeteiligung gab und anderseits das Ergebnis relativ klar ausgefallen sei. «Das Volk hat das Gesamtpaket von Regierung und Landrat anerkannt, von dem sowohl juristische wie auch natürliche Personen profitieren können.» Das Volk sei auch klar der Meinung, dass damit das Steuersubstrat in Nidwalden erhalten oder sogar ausgebaut werden kann. Das Stimmvolk unterstützte die erfolgreiche Steuerstrategie, die der Kanton in den vergangenen Jahren verfolgt habe.

Landrat Thomas Wallimann (Grüne, Ennetmoos) hielt als Vertreter des Referendumskomitees fest, dass über Nidwalden nicht nur wegen des weltweit ersten Ranges bei den Unternehmenssteuern gesprochen werden, sondern auf internationaler Ebene auch, wenn es darum gehe, den Steuerwettbewerb gerechter auszugestalten. «Es könnte problematisch werden, weil die OECD an diesem Abstimmungsresultat kaum Freude haben wird. Das könnte auch provozieren, dass der Schuss über kurz oder lang nach hinten losgeht.»

«Wir werden schauen, ob die Steuerstrategie aufgeht»

Immerhin seien zwei von fünf Stimmenden nicht der Ansicht der Regierung. Man könne nicht einfach so zum Alltag übergehen, sondern es zeigten sich auch Fragezeichen. «Wir werden schauen, ob die Steuerstrategie auch tatsächlich aufgeht», so Wallimann. Im Moment sehe es so aus, doch es gelte auch zu prüfen, ob es unter dem Strich stimme. «Und wir werden schauen, dass nicht nur die natürlichen Personen zahlen müssen, wenn wir einmal mehr Geld brauchen. Ich rechne dann fest damit, dass auch die Gewinnsteuern steigen werden.»

Klares Zeichen für die Steuerpolitik gesetzt

SVP-Präsident Roland Blättler zeigte sich überzeugt, dass diese Weichenstellung eine Basis für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg des Kantons sei. Grünen-Präsident Alexander Huser bezeichnete das Resultat für den Gegenvorschlag angesichts der grossen Opposition als bemerkenswert. «Es war ein guter Diskurs, den wir erleben durften.»

FDP-Präsident Rapahael Bodenmüller war der Meinung, die eingeschlagene Steuerstrategie solle für weitere fünf bis zehn Jahre Gültigkeit behalten. Der Kanton Nidwalden dürfe sich mit dem Resultat klar nach aussen positionieren. CVP-Präsident Mario Röthlisberger befand, das Volk habe ein klares Zeichen für die Steuerpolitik gesetzt. Die Wettbewerbsfähigkeit Nidwaldens bleibe erhalten.