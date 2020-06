Nidwaldner Wald leidet bis heute: Der Hitzesommer 2018 setzte den Bäumen stark zu Die Trockenheit hinterliess ihre Spuren im Nidwaldner Wald. Diese wurden im vergangenen Jahr richtig sichtbar. Längerfristig dürften Eschenwelke, Trockenheit und Borkenkäfer den Wald verändern. Matthias Piazza 20.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2019 war kein gutes Jahr für den Nidwaldner Wald. Rund 4000 Kubikmeter Holz mussten gefällt und aus dem Wald entfernt werden, um ein weiteres Ausbreiten des Borkenkäfers zu verhindern. Die Bäume waren von der Trockenheit des Vorjahres geschwächt und vom Borkenkäfer befallen. Am stärksten betroffen waren die Wälder in Hergiswil. Zusätzlich sind rund 2000 Kubikmeter Weisstannen, Fichten und vereinzelt Buchen im Laufe des Hitzesommers 2018 abgestorben – besonders am Bürgenberg. Das sind total rund 25 Prozent einer durchschnittlichen Jahresnutzung, wie dem kürzlich erschienenen Rechenschaftsbericht des Nidwaldner Regierungsrates zu entnehmen ist.

Borkenkäfer fressen sich durch eine Baumrinde. Auch ihre Larven hinterlassen sie im Holz. Bild: Pius Amrein (24. August 2018)

Das durch Käfer oder Pilz beschädigte Holz können die Waldbesitzer zwar verkaufen – allerdings zu einem tieferen Preis, da es qualitativ minderwertig ist. So reduziert sich der Erlös gemäss Andreas Kayser, stellvertretender Nidwaldner Kantonsoberförster, auf etwa 50 Franken für einen Kubikmeter. Wenn das Holz durch die Kraft des Sturmes viele Risse enthalte, könne es nur noch als Brennholz verwendet werden.

Das Jahr 2018 hatte schon schlimm angefangen. «Besonders der Sturm Burglind Anfang Januar schlug sehr viel Fichtenholz um», blickt Andreas Kayser zurück. «Man versuchte das Sturmholz möglichst bald aus dem Wald zu entfernen, was auch gelang.» Es folgte ein aussergewöhnlicher heisser und trockener Sommer. «Besonders Bäume, deren Wurzeln nicht tief in den Boden gehen oder die auf flachgründigen Böden standen, konnten nicht genügend Wasser aufnehmen, gerieten durch die Wasserknappheit in Stress, was sie zusätzlich schwächte.» Unglücklicherweise liebt der Borkenkäfer trockene Sommer. «Während ein kalter Sommer nur eine Generation Borkenkäfer hervorbringt, sind es in einem trockenen Sommer deren drei», begründet Andreas Kayser die Schäden, die im vergangenen Jahr erst richtig zutage traten.

Auch Eschenwelke bereitet dem Wald Sorgen

Damit nicht genug. Auch das Eschensterben geht weiter. Entlang von vielgegangenen Wegen und Strassen mussten rund 800 Kubikmeter dürre Eschen aus Sicherheitsgründen gefällt werden, damit herunterfallende Äste nicht Wanderer oder Spaziergänger verletzen. Der heimtückische Pilz, der vor etwa zehn Jahren auch Nidwalden erreichte, bringt Eschen innert weniger Jahre nach Befall zum Absterben. Im Wald innen werden befallene Eschen nicht gefällt. «Die Übertragung eines befallenen Baumes auf andere Bäume lässt sich nicht verhindern, da die Eschenwelke über Pilzsporen durch die Luft übertragen wird.» Es habe sich aber gezeigt, dass rund zehn Prozent der Eschen immun gegen diese Pilzkrankheit seien. Dies mache Hoffnung, dass sich diese Baumart erhalten könne.

Auch wenn dies für den Laien dramatisch tönen mag. Angst, dass der Nidwaldner Wald verschwindet, müsse man nicht haben. «Pro Jahr wachsen rund 40'000 Kubikmeter Holz nach, gefällt werden nur etwa 25'000 Kubikmeter.» Dies sei auch im vergangenen Jahr nicht anders gewesen. Wegen des vielen Schadholzes wurde weniger «gesundes» Holz gefällt. Auch der Schutzwald, das sind rund 60 Prozent des Nidwaldner Waldes, sei in seiner Funktion nicht beeinträchtigt, dank dem gesund und artenreich nachwachsenden Jungwald.

Wald wird sich ein Stück weit anpassen

Andreas Kayser geht davon aus, dass Eschenwelke, Trockenheit und damit auch der Borkenkäfer weiterhin Schäden anrichten werden. «Andererseits wird sich der Wald ein Stück weit anpassen. Baumarten ohne tiefe Wurzeln wie Fichten, werden durch Arten wie die Eiche abgelöst, die mit Trockenperioden besser umgehen können.»

Zumindest für den Moment kann er Entwarnung geben. Nach einer trockenen Periode zu Beginn des Frühlings sei der Wasserstand des Waldes wieder im grünen Bereich.

Auch beim Obwaldner Wald hinterliessen Stürme und Trockenheit ihre Spuren. Fast 22'000 Kubikmeter Schadholz fielen an – rund viermal so viel wie in einem normalen Jahr. Das ist rund ein Drittel einer normalen jährlichen Holznutzungsmenge, wie der Obwaldner Kantonsoberförster Roland Christen auf Anfrage sagt. Es wird mehrheitlich für Holzschnitzelheizungen verwendet.

Bei der Korporation Alpnach entstand durch die Sturm- und Borkenkäferschäden eine Schadholzmenge von rund der Hälfte der gesamten Jahresnutzung, wie sie im Jahresbericht schreibt.