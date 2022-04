GV: Markus Ziegler wird Ehrenmitglied der Nidwaldner Wanderwege

Nidwaldner Wanderwege Markus Ziegler wird Wanderwege-Ehrenmitglied An der Generalversammlung des Vereins im Stanser Pestalozzi-Saal wurde mit Ines Greter eine Frau zur Verantwortlichen für Freiwilligenarbeit gewählt. Franz Niederberger 11.04.2022, 15.59 Uhr

Von links: Toni Barmettler, Hans Graber und das neue Ehrenmitglied Markus Ziegler. Bild: PD

Präsident Hans Graber begrüsste zur 60. Generalversammlung eine überaus grosse Anzahl Mitglieder. 197 Personen hatten ihr Interesse mit einer Anmeldung kundgetan. Endlich konnten wieder gemeinsam ein paar fröhliche Stunden in familiärem Rahmen genossen werden. Die GV 2021 hatte coronabedingt auf dem Postweg stattfinden müssen, deshalb lag der Einladung auch das Ergebnis der brieflichen Abstimmung bei.

Wandern auf dem Nidwaldner Wanderwegnetz ist äusserst beliebt; ein Grund hierfür ist wohl bei der Coronapandemie zu suchen: «Hinaus in die Natur» ist ein Trend, der offensichtlich eine immer grösser werdende Fangemeinde anspricht. Bei rund fünf Millionen in der Schweiz generierter und bezahlter Logiernächte wird ein jährlicher Umsatz von total 3,6 Milliarden Franken erzielt, war an der GV zu erfahren. Viele kleine Mosaiksteinchen seien das Geheimnis des Erfolges, wie Hans Graber betonte. Zu den Tätigkeiten der Nidwaldner Wanderwege gehöre auch der Ersatz von morschen Tischen und Bänken an Wanderwegen.

2021 konnten von 63 geplanten Wanderungen 38 mit 597 Teilnehmern unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Sehr gut funktioniert die Zusammenarbeit der Wanderweg-Fachorganisationen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden. Erfreulich ist aktuell auch der Mitgliederbestand: 1111 Mitglieder zählten die Nidwaldner Wanderwege Ende 2021.

Mit einer kleinen Feier begrüsste der Vorstand die 1000. Mitgliedschaft der Doppelmitglieder Petra und Stefan Gwerder aus Stans im vergangenen Jahr. Präsident Hans Graber bedankte sich für die grossartige Mitarbeit bei allen beteiligten Behörden, den Mitgliedern und Vorstandskameraden für den unermüdlichen Einsatz.

67 Wanderungen im Jahresprogramm

Einen erfreulichen Ertragsüberschuss teilte Kassier Roland Weber mit. Die höheren Einnahmen im Jahr 2021 resultieren aus dem grösseren Angebot an Kursen, den Wanderleiterkursen und dem Mitgliederzuwachs. Neu in den Vorstand gewählt wurde Ines Greter, Buochs. Sie übernimmt die Freiwilligenarbeit von Mark Langenegger, der die Demission eingereicht hat. Das Vertrauen für weitere zwei Jahre erhielten Präsident Hans Graber, der Technische Leiter Ruedi Günter und Revisor Walter Brand.

Vielseitig präsentiert sich das Wander- und Tätigkeitsprogramm 2022: 67 Wanderungen sind darin zu finden, vier davon mehrtägig, sowie verschiedene Kurse, Aus- und Weiterbildungen für Wanderleiter. Bei den Ehrungen durften die Gebietsvertreter René Mathis (10 Jahre), Rolf Amstad (15 Jahre), Toni Arnold (20 Jahre) und Toni Barmettler (25 Jahre) Geschenke entgegennehmen. Weitere langjährige «Chrampfer» und Wegebauer, die geehrt wurden, sind Toni Töngi, Wolfenschiessen, und Franz Rohrer, Stansstad, beide sind seit 20 Jahren dabei, sowie Sepp Gabriel, Buochs, der seit 25 Jahren mittut.

Für seine ganz besonderen Verdienste wählte die Versammlung Markus Ziegler, Beckenried, zum Ehrenmitglied. Er gehörte 15 Jahre dem Vorstand an und war während zehn Jahren Chef Wandern. Mit unzähligen Fotos leistete er auch einen Beitrag zum Wanderbuch «Wandern in Nidwalden». Die Grussbotschaften des Regierungsrates überbrachte Josef Niederberger. Er bedankte sich für das grosse Engagement für den Erhalt des Wanderwegnetzes. Musikalisch umrahmt wurden die Versammlung und auch das anschliessende Nachtessen im Hotel Engel vom Akkordeon-Duo Spätzli mit Andrea Stocker und Joseph Bachmann.