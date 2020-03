Nidwaldner Wirtschaft spürt Corona Immer mehr Nidwaldner Unternehmen beantragen Kurzarbeit – vor allem in der Gastronomie, der Event- und Tourismusbranche. Matthias Piazza 09.03.2020, 05.00 Uhr

Mit der NKB-Partizipantenversammlung fällt auch das Abendessen dieses Jahr aus – mit Folgen für Caterer. Archivbild: Robert Hess

«Planen Sie im kommenden Jahr Kurzarbeit?» Nur gerade zwei Prozent der 209 befragten Unternehmen bejahten diese Frage in der Online-Umfrage für das Nidwaldner Wirtschaftsbarometer, welche die Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektion zwischen dem 4. Dezember 2019 und dem 24. Januar diesen Jahres durchführte. In den Sektoren Handel und Gewerbe sowie Dienstleistungen hatte kein einziges Unternehmen eine solche Massnahme geplant. In der Gastronomie waren es 8 Prozent.