Nidwaldner Wirtschaftsförderung siedelt 26 neue Firmen an

«Ein herber Schlag»: Müller Martini prüft Standort-Schliessung in Stans – 60 Stellen gefährdet

Das in der Druckereibranche tätige Unternehmen Müller Martini will in der Schweiz insgesamt 115 Stellen abbauen. In Betracht gezogen wird dabei die komplette Einstellung des Betriebs in Stans. Es geht hier um 60 Stellen.