Nidwaldner Wirtschaftsprozess: Neue Schuldsprüche, höhere Strafen

Nidwaldner Wirtschaftsprozess Obergericht mit vier neuen Schuldsprüchen: Es erhöht das bisherige Strafmass für beide Beschuldigte Zwei Jahrzehnte beschäftigt er die Nidwaldner Untersuchungsbehörden schon. Nun gibt es ein weiteres Urteil des Obergerichts im bisher aufwendigsten Nidwaldner Wirtschaftsprozess. Robert Hess Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Das Nidwaldner Obergericht befasste sich ein weiteres Mal mit dem aufwendigen Nidwaldner Wirtschaftsprozess. Bild: Nidwaldner Zeitung (Stans, 22. Januar 2020)

Seit über 20 Jahren halten ein Untersuchungsverfahren sowie Strafprozesse vor verschiedenen Instanzen die Nidwaldner Justizbehörden auf Trab. Involviert waren in dieser Zeit mehrere Beschuldigte aus verschiedenen Kantonen, im Weiteren der 2010 vom Kanton mangels eigener Kapazitäten eingesetzte ausserordentliche Staatsanwalt Thomas Hildbrand, das Kantonsgericht Nidwalden mit seinem erstinstanzlichen Urteil vom 23. Juli 2015 sowie dreimal das Obergericht Nidwalden und zweimal das Bundesgericht.

Das Besondere in diesem langwierigen und für den Kanton auch kostspieligen Untersuchungs- und Gerichtsverfahren ist, dass unter den ursprünglich acht Beschuldigten keine Nidwaldner Bürger waren. Die Angeklagten wohnten und arbeiteten zur Zeit ihrer strafbaren Tätigkeit mit einer Deliktsumme von mehreren Millionen Franken in den Kantonen Schwyz, Luzern, Freiburg und Aargau. Die meisten dieser Beschuldigten wurden inzwischen freigesprochen, rechtskräftig verurteilt oder sie starben. Ausserdem verjährten bis zum Urteil des Kantonsgerichtes 2015 etliche Straftatbestände.

Nidwalden wehrte sich vergeblich

Selbstverständlich waren die Nidwaldner Justizbehörden nicht freiwillig «Gastgeber» für diesen Wirtschaftsprozess geworden. Gegen ihren Willen hatte das Bundesgericht im März 2004 den Kanton Nidwalden als Gerichtsstand bestimmt. Ausschlaggebend für diesen Entscheid aus Lausanne war, dass Anfang 2000 eine erste Strafanzeige wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung gegen den VR-Präsidenten und Geschäftsführer einer Buochser Firma beim Verhöramt Nidwalden eingereicht worden war. Für das Bundesgericht waren nicht der Schwyzer Wohnsitz des damals Beschuldigten und späteren Hauptangeklagten X. oder das Domizil der Geschädigten im Kanton Aargau, sondern der Ort der ersten Verfolgungshandlungen, also Nidwalden, bei der Festlegung des Gerichtsstandes entscheidend. Aus den Akten geht hervor, dass sich das Nidwaldner Verhöramt damals vehement gegen die Übernahme des Gerichtsstandes gewehrt hatte.

Ans Bundesgericht weitergezogen

Die neueste Entwicklung in diesem Monsterprozess, über den unsere Zeitung laufend berichtete, spielte sich in der Zeit vom Juli 2019 bis Dezember 2021 zwischen dem Bundesgericht und dem Nidwaldner Obergericht ab.

Das Obergericht lauschte 2019 dem Plädoyer des Staatsanwalts. Zeichnung: Edi Ettlin (Stans, 14. Mai 2019))

Nachdem gegen das erstinstanzliche Urteil des Kantonsgerichtes vom Juli 2015 appelliert worden war, hat das Obergericht am 9. Juli 2019 die beiden aus dem Kanton Luzern stammenden Hauptangeklagten X. und Y. (anonymisiert) wegen dutzender Delikte, wie mehrfache Begehung der Misswirtschaft, Urkundenfälschung, Veruntreuung, Betrug, Erschleichung einer falschen Beurkundung, falsche Anschuldigung sowie Unterlassung der Buchführung schuldig gesprochen. Der heute 66-jährige Beschuldigte X. wurde mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten, der heute 69-jährige Beschuldigte Y. mit einer solchen von drei Jahren und drei Monaten bestraft.

Die beiden Beschuldigten hatten die Wirtschaftsdelikte von zirka 1993 bis 2010 bei ihren Tätigkeiten als Unternehmer, Rechtsanwalt, Kaufmann oder Geschäftsführer in verschiedenen Kantonen begangen.

Beschuldigte blitzten ab

Der ausserordentliche Staatsanwalt sowie die beiden Beschuldigten legten in der Folge beim Bundesgericht Berufung gegen das Urteil des Obergerichts ein. Rund 20 Monate nach dem Urteil des Obergerichts hiess das Bundesgericht am 10. März 2021 die Berufung der Staatsanwaltschaft gut, hob das Urteil vom Juli 2019 in den angefochtenen Punkten auf und wies «die Sache zur neuen Entscheidung» ans Obergericht Nidwalden zurück. «Vollumfänglich abwiesen» hat das Bundesgericht dagegen die Berufung der beiden Hauptangeklagten X. und Y. Laut Stefan Keller, dem Obwaldner Obergerichtspräsidenten II, seit 2016 ausserordentlicher Verfahrensleiter dieses Prozesses im Obergericht Nidwalden, «hat das Bundesgericht unsere Erwägungen in den allermeisten von mehreren Dutzend Straftaten, als ‹ohne weiteres nachvollziehbar› bezeichnet.» Auch die Strafzumessung sei nicht beanstandet worden.

«Damit gibt es an der Höhe der 2019 ausgesprochenen Strafen für die beiden Beschuldigten nichts mehr zu rütteln»,

so Keller weiter. Umgesetzt werde der Strafvollzug jedoch erst bei der Rechtskraft der noch in Frage stehenden Tatbestände, ergänzte Stefan Keller.

Stefan Keller ist Verfahrensleiter beim Wirtschafts-Prozess, hier im Landratssaal sitzend, wo die Gerichtsverfahren teilweise stattfanden. Bild: Robert Hess (Stans, 9. Juli 2019)

Umstrittene Rechtsfragen

Bei den von Staatsanwalt Hildbrand angefochtenen Punkten «handelte es sich um einzelne umstrittene Rechtsfragen», so Keller weiter. Eine davon betrifft die Opfermitverantwortung. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft hatte das Obergericht das Verhalten der beiden Beschuldigten in einem Fall nicht als Betrug gewertet. Konkret ging es dabei um die Frage, ob ein verkaufswilliger Luzerner Unternehmer und späterer Privatkläger im Jahre 2006 beim geplanten 3,5-Millionen-Verkauf seiner Firma sich genügend über die Solvenz und Glaubwürdigkeit der beiden interessierten Käufer erkundigt habe. Oder ob sich der im Juli 2018 verstorbene Unternehmer damals vom Auftreten der beiden Käufer – zum Beispiel Vorfahrt in einem Mercedes 500, Mittagessen in einem teuren Restaurant – blenden liess und die entsprechenden von den Beschuldigten kurzfristig abgeänderten Verträge ohne weitere Abklärungen und Kontrollen im Restaurant unterzeichnete und nach Ansicht des Obergerichts somit eine Mitverantwortung trug. Stefan Keller erklärte:

«Hier verlangte das Bundesgericht vom Obergericht eine ausführlichere Begründung des Freispruchs vom Betrug.»

Eine weitere Hauptverhandlung

Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil vom 10. März 2021 für die Behandlung der umstrittenen Punkte vom Obergericht die Durchführung einer weiteren Hauptverhandlung gefordert. Diese fand am 13. Dezember 2021 im Landratssaal in Stans statt. Nicht anwesend war der im Ausland weilende Hauptangeklagte Y., der sich durch den amtlichen Verteidiger vertreten liess. In der Folge verweigerte der noch einzige anwesende Beschuldigte X. an der Verhandlung jede Aussage zur Sache.

Beschleunigungsgebot verletzt

Die beiden amtlichen Verteidiger forderten vom Obergericht durchwegs mildere Strafen beziehungsweise keine Straferhöhung, vor allem auch wegen Verletzung des sogenannten Beschleunigungsgebotes. Seit der Verfahrenseröffnung im Jahre 2006 seien fast neun Jahre bis zum erstinstanzlichen und 13 Jahre bis zum zweitinstanzlichen Entscheid des Obergerichts vergangen, so die Verteidigung. Die Verzögerungen seien «eindeutig der Staatsanwaltschaft und den Strafgerichten anzulasten.»

Dazu ist festzuhalten, dass wegen der Verletzung des Beschleunigungsgebotes bereits das Kantonsgericht in seinem erstinstanzlichen Urteil 2015 sowie das Obergericht im Urteil 2019 die Strafen um mehrere Monate gemildert hatten. Im Gespräch mit unserer Zeitung hielt Stefan Keller ergänzend fest, dass seit dem Urteil des Kantonsgerichts mehrere Wechsel in der amtlichen Verteidigung und auch Anträge aller Parteien zur Verlängerung des Strafverfahrens geführt hätten.

Höhere Strafen ausgesprochen

Am vergangenen 23. Dezember hat das Obergericht das Urteil aus der Verhandlung vom 13. Dezember bekanntgegeben. Es liegt erst im Dispositiv, also ohne Begründung vor. Das Gericht hat aufgrund weiterer Schuldsprüche die Strafen für die beiden Hauptangeklagten erhöht. Der heute 66-jährige Beschuldigte X. wird mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 11 Monaten, im Sinne einer Zusatzstrafe zur bedingten Freiheitsstrafe von 6 Monaten gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zug vom 9. November 2016, bestraft. Angerechnet werden 8 Tage Untersuchungshaft. Die Gesamtstrafe ist für X. damit um acht Monate höher als im angefochtenen Urteil vom 9. Juli 2019. Der Staatsanwalt hatte eine solche von sechs Jahren und drei Monaten gefordert.

Der heute 69-jährige Beschuldigte Y. wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten, unter Anrechnung eines Tages U-Haft bestraft. Diese Strafe ist um sieben Monate höher als im angefochtenen Urteil von 9. Juli 2019. Der Staatsanwalt hatte eine solche von vier Jahren und zwei Monaten beantragt.

Die Höhe der Verfahrenskosten ist noch nicht definitiv festgelegt. Das neueste Urteil vom 23. Dezember 2021 ist noch nicht rechtskräftig, es muss vom Obergericht noch schriftlich begründet werden. Die Parteien können anschliessend erneut beim Bundesgericht Berufung einlegen.

Aktienkapitalerhöhung als Luftblase Ein «Meisterstück im negativen Sinn» gelang den beiden Hauptbeschuldigten X. und Y. bei einer Aktienkapitalerhöhung von 100’000 Franken auf drei Millionen Franken. Beteiligt waren die Firmen A. und B., in denen die beiden Beschuldigten im Verwaltungsrat sassen. Gemäss einem Vertrag verkaufte die Firma A. der Firma B. die Marke MS (ein Nonvaleur) für einen Betrag von 3 Millionen Franken und gewährte der Firma B. ein Darlehen in der Höhe des Kaufpreises. Weil die Firma B. über keine finanziellen Mittel verfügte, erklärte sich die Firma A. bereit, einen Teil des Kaufpreises in Aktien der Firma B. umzuwandeln. Mit Hilfe einer Revisionsstelle (Nebenbeschuldigte) und weiterer illegaler Handlungen gelang es den beiden Hauptbeschuldigten, eine entsprechende Beurkundung zu erschleichen, beziehungsweise die Urkundsperson zu täuschen und die Aktienkapitalerhöhung der Firma B. auf 3 Millionen Franken als voll liberiert darzustellen und beim Handelsregisteramt des Kantons Luzern einzureichen. Die Aktienkapitalerhöhung wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert, «obwohl das Kapital von 3 Millionen Franken eine Luftblase» war, so die Staatsanwaltschaft. Die Firma B. verfügte gegenüber Dritten «amtlich» über ein entsprechendes Kapital, ohne dass die finanziellen Mittel vorhanden waren. (rh)

