Freunde der Kleinseilbahnen unterstützen Bahnanlagen in Nidwalden

Niederrickenbach Wichtige Entscheide getroffen für die Zukunft der Nidwaldner Kleinseilbahnen Die Freunde der Kleinseilbahnen investieren ihr Geld in zukunftsweisende Projekte für den sicheren Betrieb der Bahnen. 21.06.2022, 16.56 Uhr

200 Freunde der Kleinseilbahnen Nidwalden fanden sich an Fronleichnam in den Räumlichkeiten des Freilichttheaters auf dem Alpboden zur Generalversammlung ein. Begrüssen durfte Paul Odermatt, Präsident der Freunde der Kleinseilbahnen, unter anderem auch Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger sowie Therese Rotzer-Mathyer, die ab dem 1. Juli das Amt der Baudirektorin antreten wird. Odermatt dankte dem Kanton Nidwalden, der mit der Seilbahnstrategie und der Anerkennung des Vereins als gemeinnützige Organisation tatkräftig und umsichtig die Kleinseilbahnen unterstütze.

200 Freunde der Kleinseilbahnen Nidwalden fanden sich auf dem Alpboden ein. Bild: PD

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, berichtete Ueli Schmitter, der den Seilbahnverband Nidwalden präsidiert, seinerseits über die vielen Herausforderungen, und wie die Kleinseilbahnen diese unter anderem auch dank der finanziellen Unterstützung der Freunde der Kleinseilbahnen bestehe. Er rief die Entwicklung der kostengünstigen Steuerung in Erinnerung, was nur dank der Unterstützung der Freunde möglich war. So habe das Rettungswesen neu organisiert werden können und eine Windmessanlage für einen sicheren Betrieb sowie ein Ticketingsystem, das die Bahnbetreiber zeitlich entlaste, entwickelt werden können. Schmitter berichtete auch über die jährlichen Schulungen der «Bähndler», welche der Seilbahnverband durchführt, und sprach dabei immer wieder die Sicherheit der Bahnen an.

75'000 Franken in Zukunft investiert

Wie der Verein in seiner Mitteilung schreibt, kam erstmals auch die durch die Freunde gewählte Vergabekommission zu Wort. Seit einem Jahr prüft diese alle Projekte und Gesuche der Bahnen. Als deren Vertreter schlug Mike Bacher den anwesenden Freunden der Kleinseilbahnen die Unterstützung der Waldibahn, des Älplerseils und der Sesselbahn auf den Haldigrat vor. Weiter solle die durch den Kanton vorgeschriebene Erarbeitung von Betriebsreglementen für alle Bahnen unterstützt werden. Insgesamt beantragte die Vergabekommission 75’000 Franken, welche durch die Versammlung einstimmig beschlossen wurden. (inf)