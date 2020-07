Nun wird in Stansstad halt ein Jahr später umso mehr jubiliert Stansstad verschiebt jetzt auch alle Aktivitäten des zweiten Halbjahres ihrer 600-Jahre-Feiern auf nächstes Jahr. Philipp Unterschütz 08.07.2020, 16.58 Uhr

Da war die Welt noch in Ordnung und die Vorfreude gross: Der Schnitzturm in Stansstad beleuchtet mit dem Logo des Jubiläums, das man an zahlreichen Festivitäten hätte zu sehen bekommen sollen. Bild: Edi Ettlin (Stansstad, 2. Januar 2020)

Die Feierlichkeiten zum 600-Jahre-Jubiläum von Stansstad hatten so gut angefangen. Die Lichtschau am Schnitzturm sorgte für Begeisterung und Vorfreude auf das, was dieses Jahr noch alles kommen sollte. Doch nachdem wegen Corona schon die Anlässe im ersten Halbjahr verschoben werden mussten, hat der Gemeinderat zusammen mit dem OK «600 Jahre Stansstad» schweren Herzens beschlossen, auch alle Anlässe des zweiten Halbjahres auf nächstes Jahr zu schieben.