Hergiswil revidiert die Nutzungsplanung

Nutzungsplanung Auch Hergiswil hat sich verdichtetes Bauen auf die Fahne geschrieben Wie die übrigen Nidwaldner Gemeinden überarbeitet auch Hergiswil die Nutzungsplanung. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 14.06.2022, 16.30 Uhr

Hergiswil aus der Luft. Bild: PD (27. Mai 2020)

Sie regelt jeden Quadratmeter des Gemeindegebietes, definiert, ob, wie, was und wie hoch gebaut werden darf. Nun steht eine Revision dieser Nutzungsplanung an, auch ausgelöst durch Änderungen in der kantonalen und nationalen Gesetzgebung. Viele Detailneuerungen stehen an. So ist bei einem Baugesuch nicht mehr die Anzahl Stockwerke, sondern die Höhe massgebend. Um dem verdichteten Bauen mit einer möglichst grossen Ausnützung des Bodens Rechnung zu tragen, ist auch nicht mehr die Ausnützungsziffer das Mass aller Dinge, welche die Fläche sämtlicher Geschosse berücksichtigt, sondern die Überbauungsziffer, bei der die anrechenbare Gebäudefläche, also der Fussabdruck eines Hauses, relevant ist. Damit kann die maximale Bebaubarkeit nur dann erreicht werden, wenn auch die zulässige Bauhöhe voll ausgenutzt wird.

Das Hergiswiler Ortsbild wird sich deswegen nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen, hielt der zuständige Gemeinderat Christoph Keller an der Informationsveranstaltung vom Montagabend fest, die von rund 90 Personen besucht wurde. «Denn es gilt natürlich der Grundsatz der Besitzstandwahrung. An bestehenden Gebäuden muss nichts verändert werden.» Der Effekt des verdichteten Bauens dürfte sich gemäss Christoph Keller in den nächsten 10 bis 20 Jahren auswirken.

Keller zog ein positives Fazit zum aus seiner Sicht gut besuchten Infoanlass. «Die Leute interessiert die neue Nutzungsplanung.» Kritik habe er keine gehört. Aber es sei natürlich nicht auszuschliessen, dass der eine oder andere Grundeigentümer das Nachsehen habe, wenn beim benachbarten Grundstück künftig höher gebaut werden dürfe und die Aussicht auf den See beeinträchtigt werde.

Der Erklärfilm zur Nutzungsplanungsrevision. Quelle: Gemeinde Hergiswil

Die öffentliche Auflage dauert noch bis am 8. Juli. Zwischen August und November dieses Jahres findet das Einwendungsverfahren statt, danach will der Gemeinderat den Entwurf bereinigen. Gibt auch die ausserordentliche Gemeindeversammlung im kommenden April und der Regierungsrat im September grünes Licht, tritt die neue Nutzungsplanung, bestehend aus Bau- und Zonenreglement mit dem Zonenplan in Kraft.

